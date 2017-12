Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / La showgirl incontra i suoceri? (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presentazioni in famiglia per i due. La showgirl a Trento conosce i suoceri, intanto Francesco Monte torna a parlare dell'ex... (Grande Fratello Vip 2)

03 dicembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Roriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte

Sono innamorati e fanno sul serio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nonostante c'è chi crede la loro storia durerà solo pochi mesi ora che sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, i due confermano giorno dopo giorno di essere molto innamorati e di voler mettere in piedi una relazione con grandi progetti per il futuro. Il primo importante passo è arrivato con le fatidiche presentazioni in famiglia. Dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Ignazio si è recato a Milano anche per impegni lavorativi - visto che ha dovuto registrare Verissimo andata in onda ieri su Canale 5. È qui che ha poi conosciuto la famiglia di Cecilia: mamma Veronica, papà Gustavo e la sorella Belen.

NUOVE RIVELAZIONI DI FRANCESCO MONTE

Un incontro che è andato per il meglio, come hanno confermato Cecilia ed Ignazio a Verissimo. Due giorni fa è però toccato a Cecilia partire per Trento: subito dopo la registrazione di Verissimo, la showgirl argentina è partita per conoscere la famiglia e gli amici di Moser e non sono mancate foto social come conferma che tutto sia andato per il meglio e che il divertimento sia stato tanto. Ma è proprio in tema di famiglie che arriva anche la nuova rivelazione di Francesco Monte. In un'intervista rilasciata al settimanale Vero, l'ex di Cecilia ha dichiarato di essere ancora in ottimi rapporti con la sua famiglia: "Con Jeremias abbiamo un rapporto fraterno, anche perché siamo coetanei. Abbiamo vissuto insieme quattro anni, ci siamo frequentati tutti i giorni. È molto dispiaciuto per quello che è successo, però la famiglia Monte e la famiglia Rodriguez sono ancora molto unite nonostante tutto" ha concluso.

