Che tempo che fa / Ospiti e anticipazioni 3 dicembre: Jovanotti e Matteo Renzi tra gli ospiti di Fabio Fazi

Che tempo che fa, anticipazioni di domenica 3 dicembre 2017, ecco tutti gli ospiti che si avvicenderanno nello studio televisivo di Fabio Fazio su Rai1.

03 dicembre 2017 Valentina Gambino

Che tempo che fa, anticipazioni

Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio sulla rete ammiraglia di Casa Rai, continua ad andare male. Gli ascolti non soddisfano la rete e il passaggio dalla terza rete alla prima, non è stato di certo azzeccato come invece si prevedeva in origine. Tra le prime critiche e polemiche, il rinnovo del contratto del conduttore, ha creato non pochi argomenti di conversazione (e discussione) così come il suo effettivo cambio di produzione (da Endemol a L'Officina). Ogni lunedì mattina, si attendono con ansia gli ascolti TV per aspettare un miglioramento che di regola, si attendevano un poco tutti. Lo spettacolo quindi, per rimpolpare la share, ha pensato bene di chiudere sempre più tardi e lo scorso 26 novembre, lo show di Fazio ha chiuso i battenti addirittura quasi alle 23. Risultato? Gli ascolti si sono abbassati ancora e Auditel, dal 20,8% della prima puntata di debutto è calato fino al 14,9% dell'ultimo appuntamento andato in onda lo scorso 26 novembre: "colpa" - anche - di Giletti su La7?

Anticipazioni, Che tempo che fa: tutti gli ospiti

Nel frattempo, la puntata di questa sera, domenica 3 dicembre 2017, si presenta ancora una volta più interessante del previsto. Tantissimi ospiti si avvicenderanno da Fabio Fazio, eccovi le anticipazioni a seguire. Si comincerà da Jovanotti, dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo di successo dal titolo "Oh, vita!". Dopo Luigi di Maio e Silvio Berlusconi, il conduttore di Che tempo che fa, proseguirà l’attuale filone politico avendo in studio con lui anche il segretario del PD Matteo Renzi. Gli argomenti tra trattare saranno sicuramente vasti e interessanti e tra i principali temi, si parlerà senza ombra di dubbio anche delle elezioni politiche che si avvicinano in maniera massiccia. E poi ancora in studio, lo scrittore e presidente della Adelphi Roberto Calasso, Christian De Sica ed Enrico Brignano insieme al cinema con "Poveri ma ricchissimi" e JP Cooper, il cantautore inglese che canterà rigorosamente dal vivo. Nel tavolo di Che tempo che fa, ritroveremo Fabio Volo, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti oltre a Isolde Kostner, leader della Valanga Rosa, Antoine, cantautore malgascio molto conosciuto in Italia, Antonio “Tony” Cairoli ed Enzo Miccio. Al fianco di Fazio, come sempre Filippa Lagerback presenterà gli ospiti della serata e Luciana Littizzetto proporrà il suo chiaro punto di vista in maniera ironica e dissacrante dicendo la sua sui temi attuali della settimana appena trascorsa.

