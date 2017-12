Clemente Russo e Laura Maddaloni / La coppia si sposa in diretta TV: le tre figlie damigelle (Domenica Live)

Clemente Russo e Laura Maddaloni si sposano di nuovo in diretta televisiva da Barbara d'Urso durante la puntata finale di Domenica Live di oggi, 3 dicembre 2017.

Clemente Russo sposa di nuovo Laura Maddaloni

Clemente Russo stato uno dei concorrenti più discussi della passata edizione del Grande Fratello Vip. Dopo le frasi omofobe e misogine, per il pugile è arrivata anche la squalifica e tantissimi mesi di forzato silenzio fino a quando, ha deciso di romperlo lo scorso maggio proprio ospite della Domenica Live di Barbara d'Urso al fianco della moglie Laura Maddaloni. I due, dopo aver ripercorso la loro storia d'amore comprensiva di matrimonio, hanno avuto modo di confessare un momento molto doloroso con la nascita delle gemelle premature: "È stato un momento difficile. Non l'ho mai raccontato se non con un trafiletto nel mio libro. Negli ospedali, si parla di cancro, di tante malattie bruttissime che non dovrebbero esistere però con la Tin, vedi proprio i bambini indifesi". Proprio in quella occasione poi, il pugile ha chiesto alla moglie di sposarlo un'altra volta: "Quello che ti fa più onore è la tua grande umiltà. I tuoi occhi non sono mai cambiati. Abbiamo stravinto. Siamo riusciti a tenere duro durante questo periodo buio. Oggi più che mai sono sicura della scelta che ho fatto e ti chiedo di risposarmi e ti chiedo di continuare a vincere nella vita e nello sport".

Il grande giorno di Clemente Russo e della moglie Laura Maddaloni, pare essere arrivato proprio oggi, in occasione dell’ultima puntata dell’anno di Domenica Live, con Barbara d’Urso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Come scritto dallo stesso sportivo su Instagram: “Oggi pomeriggio il nostro quarto giorno più bello @maddalonilaura; dopo il matrimonio di 9 anni fa, la nascita di Rosy 6 anni fa e poi la dura battaglia vinta con Janet&Jane 4 anni fa, oggi il rinnovo delle nostre nozze, quindi del nostro amore, ci prometteremo ancora una volta amore eterno e questa volta sarà davanti alle nostre 3 splendide madrine: Rosy, Janet&Jane, emozione ancora più grande. Gli abiti che indosseremo? Lo scoprirete solo oggi pomeriggio guardando la diretta su Canale 5 con Domenica Live con Barbara d’Urso”. Queste le parole del pugile accompagnate dal grande affetto dei sostenitori. Se siete curiosi di scoprire cosa accadrà, vi consigliamo di sintonizzarvi sull’ammiraglia Mediaset per un appuntamento che sicuramente, regalerà più di un’emozione ai fan di Russo e la moglie. Nel frattempo, potete cliccare qui per vedere lo scatto postato dal campione di pugilato.

