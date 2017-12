Dieta Lemme / Il farmacista da Barbara d’Urso: nuovi scontri tra cadette ed ospiti? (Domenica Live)

Dieta Lemme a Domenica Live: il famoso famacista Alberico torna nel salotto televisivo di Barbara d'Urso, si prospettano altri scontri? Ecco gli altri ospiti del programma.

03 dicembre 2017 Valentina Gambino

Dieta Lemme a Domenica Live

Questa domenica, dopo circa un mese dalla sua ultima ospitata, Alberico Lemme tornerà in diretta da Barbara d’Urso, nel corso dell’ultimo appuntamento dell’anno con Domenica Live, il contenitore del dì di festa condotto dalla ruspante conduttrice napoletana: “Domenica 3 dicembre 2017, sono in prima linea dalla D’Urso, la mia riflessione: se fai qualcosa e non sai perché lo fai, è segno che stai creando dr.lemme il guerriero libero”, ha scritto il famoso farmacista sul suo profilo di Instagram. Tanta l’attesa da parte dei sostenitori, così come i messaggi a suo favore nonostante nel corso dei suoi interventi, venga ripetutamente attaccato dagli ospiti presenti. L'ultima ospitata di Lemme da Barbara d'Urso risale allo scorso 5 novembre quando il pugliese si era scontrato nuovamente con Nadia Rinaldi che aveva ribadito la pericolosità del dietologo riguardo le sue bizzarre indicazioni alle donne in gravidanza sollecitate proprio da Lemme ad intraprendere la sua dieta durante la fase di gestazione.

Dieta Lemme a Domenica Live: in studio altre cadette?

Oltre ad Alberico Lemme, in studio a Domenica Live per commentare la sua controversa dieta, anche Rosanna Lambertucci: “Buongiorno e buona domenica! OGGI POMERIGGIO INCONTRO SCONTRO CON LEMME! Ci vediamo a Domenica live di Barbara d’Urso su canale 5. Lo so che è difficile parlare, che non si capisce niente perché uno parla sull’altro ma io cercherò di portare un contributo moderato e di buon senso... Spero di riuscirci! Questa è la mia domenica voi cosa fate? Un forte abbraccio”, ha scritto la conduttrice. Lo scontro, attualmente, si prevede già più scottante ed acceso del previsto. Nel corso della sua precedente ospitata, Lemme si era presentato in studio con una sua cadetta. La ventenne Ilaria che ha dichiarato di aver perso 38 chili, 4 taglie, in 4 settimane: "Ho imparato a cucinare grazie ai corsi di cucina del dottor Lemme. Anche mia mamma mangia come me, è anche lei cadetta. Con la mia nuova silhouette ho anche trovato lavoro. Come dice il dottor Lemme, da cicciona sono diventata magra e cadetta esemplare", aveva affermato fiera.

