EDOARDO ERCOLE/ Liposuzione per il figlio di Serena Grandi: tolti 2 litri di grasso (Domenica Live)

Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi si è sottoposto ad un intervento di liposuzione: i risultati dell'intervento oggi a Domenica Live. La voglia di cambiamento del giovane.

03 dicembre 2017 Emanuela Longo

Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole

Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi e di Beppe Ercole, tornerà anche questo pomeriggio ospite della trasmissione di Barbara d'Urso, Domenica Live. Il giovane due giorni fa si è sottoposto ad un intervento di liposuzione sotto le mani sapienti del Professor Lorenzetti e nella nuova puntata della trasmissione di Canale 5 ci farà conoscere i risultati dell'operazione così tanto desiderata. Secondo le prime indiscrezioni rivelate dalla stessa padrona di casa della trasmissione, pare che l'equipe medica di Lorenzetti abbia prelevato ben due litri di grasso da alcuni punti del corpo di Edoardo, in particolare fianchi e zona mammaria. Qualche settimana fa il figlio di Serena Grandi, dopo le polemiche che vedevano coinvolta Corinne Clery (ultima moglie del padre Beppe), aveva annunciato il desiderio di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per sentirsi totalmente bene con se stesso, in virtù di un percorso interiore a 360 gradi. Per questa ragione si era presentato da Lorenzetti insieme alla madre, anche lei intenta a sottoporsi al medesimo tipo di intervento. Una voglia di cambiamento supportata dallo stesso chirurgo che ha replicato alle critiche nei confronti del ragazzo spiegando bene in cosa sarebbe consistito l'intervento.

EDOARDO ERCOLE, LA SUA NUOVA VITA

In collegamento con Domenica Live, la scorsa settimana Edoardo aveva annunciato ufficialmente la voglia di cambiare dal punto di vista estetico grazie al lavoro di Lorenzetti. "Voglio vedere se riesco a portare un cambiamento che mi farà stare sicuramente meglio", aveva detto in diretta tv e lo stesso professore aveva spiegato la presenza di grasso localizzato principalmente su pancia e fianchi. "Sarai un Edoardo nuovo, avrai risultato definitivo", aveva promesso dopo la visita nel suo studio medico. A quel punto però, alcuni ospiti in studio avevano criticato la scelta del ragazzo sostenendo che, alla luce della sua giovane età avrebbe potuto forse eseguire una dieta congiuntamente ad un maggiore esercizio fisico. A non pensarla così è stato lo stesso Lorenzetti che intervenendo aveva aggiunto: "Edoardo ha un fisico normale con localizzazioni di grasso sui fianchi e nella zona mammaria, se perdesse anche 20 kg quel grasso resterebbe comunque lì. Una dieta rigida rovinerebbe il suo fisico e non risolverebbe il problema". Ora Edoardo può davvero dimostrare di essere riuscito a cambiare radicalmente la sua vita.

