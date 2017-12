Filippa Lagerback e Stella Bossari/ Dopo il matrimonio con Daniele una new entry in famiglia? (Domenica In)

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Filippa Lagerback ospite di Domenica In: la modella svedese parlerà della proposta di matrimonio che le ha fatto Daniele Bossari durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Storica spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove introduce gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata, la showgirl sarà il “piatto forte” della puntata di oggi del programma condotto su Raiuno dalle sorelle Parodi. La lunga storia d'amore, dunque, è ad una svolta: storica compagna di Daniele Bossari, Filippa Lagerback dopo ben diciassette anni d'amore, e la figlia Stella farà un passo importante. A Domenica In potrebbe parlare anche del sogno di Daniele Bossari, che vorrebbe avere un altro figlio da lei. Filippa parlerà anche della possibile nuova maternità su Raiuno? “Mi sembra un miracolo rivedere il mio Daniele di un tempo. Oggi al Grande Fratello Vip è tornato il Daniele che ho sempre conosciuto e amato. Per questo ho accettato la sua proposta di matrimonio nella casa di GfVip”, ha dichiarato al settimanale Chi.

FILIPPA LAGERBACK E DANIELE BOSSARI, UN FRATELLINO PER STELLA?

Filippa Lagerback darà una sorellina o un fratellino a Stella Bossari? La ragazza, quattordicenne, potrebbe presto accogliere una new entry, visto che suo padre Daniele ha intenzione di provare ad avere un altro figlio con la modella svedese. Prima però dovranno organizzare il matrimonio, un evento quasi storico visto che la coppia sta insieme da ben diciassette anni. “Noi ci siamo sentiti sempre marito e moglie. Abbiamo una figlia, Stella, abbiamo iniziato a convivere da subito e io, quando ho conosciuto Daniele, ho lasciato tutto per lui. Siamo nati insieme”, ha raccontato Filippa al settimanale Chi. La showgirl ha spiegato di aver avuto pochi uomini nella sua vita, ma non si è mai pentita di aver scelto Daniele Bossari come l'amore della sua vita e per la vita. E non sono mancati i momenti difficili: “Il periodo non è stato breve, ma lunghissimo, duro, eravamo in mezzo a una tempesta. Ed è stato difficile. In quel momento Daniele non era lui, ma io non ho mai perso fiducia e positività”. Non hanno mai mollato, ora convoleranno a nozze insieme.

