GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News, Ivana Mrazova e la confessione sull’ex fidanzato

Grande Fratello Vip 2017, ed. 2 news: Ivana Mrazova si lascia andare ad una toccante confessione durante una chiacchierata con Giulia De Lellis e Luca Onestini.

03 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, ad un passo dalla finalissima, in programma lunedì 4 dicembre, è ancora tempo di confessioni. Ivana Mrazova, sempre più a suo agio con i suoi compagni d’avventura, si è lasciata andare ad una confessione che, finora, aveva tenuto dentro di sé. Durante una chiacchierata con gli amici Giulia De Lellis e Luca Onestini, la bellissima modella ceca ha parlato del suo ex fidanzato. Attualmente, Ivana sta vivendo una nuova relazione ma nel suo passato ha avuto una storia molto importante a cui è stato difficile rinunciare soprattutto perché lui ha fatto fatica a staccarsi da lei. “Io l’ho lasciato, lui non voleva assolutamente che finisse. Una volta, dopo Natale si è presentato a casa mia in Repubblica Ceca. Aveva un bagaglio ed era tutto bagnato. Ero scioccata” – ha confessato Ivana ad una curiosa Giulia De Lellis che ha inondato di domande l’amica. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, le ha rivolto una serie di domande tra cui quanto fosse profondo quel rapporto. “Cinque anni con lui, tutto facevo con lui…. Mi ha organizzato la festa di compleanno e non eravamo più insieme. Dormivamo nello stesso letto”, ha spiegato la modella scatenando lo stupore della fidanzata di Andrea Damante.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA

Ivana Mrazova ha continuato nel suo rapporto spiegando quanto sia difficile lasciare una persona dopo tanti anni. “Però se non ti trovi fai dei danni a te e a lei”, ha replicato Luca Onestini. Ivana, poi, ha spiegato di non voler più avere una convivenza e di pensarci bene prima di tuffarsi in una nuova relazione. Anche l’ex tronista si trova d’accordo con lei. “Sono pienamente d’accordo. Arriverà un momento in cui hai sempre più bisogno di un’altra persona e convivi”, ha dichiarato Luca anche memore della relazione, ormai finita, con Soleil Sorgè. Tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, dunque, il feeling aumenta sempre di più. I due sono diventati ottimi amici ma l’ex tronista non ha mai nascosto di provare un interesse per la modella che va oltre la semplice amicizia. L’ex tronista, però, non si è mai sbilanciato per rispetto nei confronti di Ivana e del suo fidanzato. I due, dunque, continueranno ad essere solo amici?

© Riproduzione Riservata.