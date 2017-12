Grande Fratello Vip a Domenica Live/ Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flaherty da Barbara d’Urso, Moser ci sarà?

Grande Fratello Vip a Domenica Live: ecco tutti gli ex gieffini che interveranno nel salotto televisivo del dì di festa condotto da Barbara d'Urso sull'ammiraglia di Casa Mediaset.

03 dicembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip a Domenica Live

Cosa succederà questo pomeriggio durante Domenica Live? Barbara d'Urso saluterà il suo pubblico con un appuntamento soft oppure incendierà nuovamente gli animi con tutti gli scontri degli ex protagonisti del Grande Fratello Vip? Sicuramente sarà presente in studio Lorenzo Flaherty in quanto, proprio la stessa conduttrice ha affermato di voler chiacchierare con lui nel corso dell'ultimo appuntamento dell'anno. Domenica Live infatti, tornerà dal 2018 ma così come comunicato dalla stessa conduttrice, andranno in onda gli appuntamenti in replica in attesa di tornare prontamente in diretta da gennaio. Grandi incertezze per la presenza di Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia andrà dalla Barbarella Nazionale oppure rifiuterà l'invito come hanno già precedentemente fatto i fratelli Rodriguez? Staremo a vedere! Molto probabilmente, ci saranno però gli altri protagonisti di sempre, da Marco Predolin a Simona Izzo e Carmen Di Pietro, con i loro scontri altamente trash e urlati. Confermata la presenza di Cristiano Malgioglio che su Instagram ha postato: “Vi aspetto nel tardo pomeriggio nella casa di una grande presentatrice e amica speciale… Barbara d’Urso, la regina di Domenica Live”.

GF Vip a Domenica Live: il parere della Grandi su Rodriguez-Moser

In studio da Barbara d'Urso, potrebbero esserci anche Corinne Clery e Serena Grandi. Proprio quest'ultima, ospite di Radio Radio, ha parlato della storia d'amore tra Cecilia e Ignazio, affermando che: “Se la storia continua, è una cosa bellissima. Io spero solo che continui perché poi le priorità, la lontananza, fanno parte della vita di tutti i giorni ed è diverso rispetto alla Casa ma penso che non durerà. Lo sai perché? Io ho fatto un altro reality Il Ristorante, e lì ti sembra di amare una persona ma in realtà quando esci manco te la ricordi”. Poi ha confessato che Giulia De Lellis potrebbe serenamente vincere questa seconda edizione ed anche lei, ha confermato che il vincitore morale resta comunque Cristiano Malgioglio: "Ci ha dato una mano a ridere, a fare i giochetti, a fare finte. Io, se dovessi dare un voto, voterei per la Romagna quindi per Luca Onestini. L’ho visto nelle dirette, mi piace molto. Le sue qualità sono la semplicità e la simpatia… e poi la bellezza”. L’appuntamento con Domenica Live e gli amici del Grande Fratello Vip è rinnovato per oggi pomeriggio, a partire dalle 13.55 in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset rigorosamente in diretta.

© Riproduzione Riservata.