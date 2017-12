HOURS/ Su Rai 3 il film con Paul Walker (oggi, 3 dicembre 2017)

Hours, il film in onda su Rai 3 oggi, domenca 3 dicembre 2017. Nel cast: Paul Walker, Génesis Rodríguez e Judd Lormand, alla regia Eric Heisserer. La trama del film nel dettaglio.

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

PAUL WALKER NEL CAST

Il film Hours va in onda su Rai 3 oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 21.30. Una pellicola drammatica del 2013 che è stata scritta e diretta da Eric Heisserer (Lights out - Terrore nel buio, Arrival, Final destiation 5) e interpretata dal noto Paul Walker (la saga di Fast & furious, Trappola in fondo al mare, 8 amici da salvare), affiacato da Génesis Rodríguez (40 carati, Tusk, Io sono tu) e Judd Lormand (Jack Reacher - Punto di non ritorno, Hunger games, The last exorcism - Liberaci dal male). Il film è stato presentato in anteprima durante il festival South by Southwest, per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi. In Italia il film è invece uscito direttamente nel circuito televisivo, debuttando sul canale Sky Cinema 1. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

HOURS, LA TRAMA DEL FILM

Nolan (Paul Walker) e Abigail (Génesis Rodríguez) stanno per avere il loro primo figlio. Per alcune complicazioni la bambina sta nascendo prematura, così i due si trovano all'ospedale di New Orleans. Abigail muore però durante il parto. Proprio nel momento in cui la bambina viene alla luce, per di più, l'uragano Katrina si abbatte su New Orleans, devastando l'ospedale. La struttura viene evacuata in tutta fretta ma Nolan e la piccola non possono lasciare l'ospedale. La figlia è infatti nata prematura e non è in grado di respirare da sola, per cui deve restare collegata alle macchine che la tengono in vita per almeno 48 ore. Nolan non può abbandonare la bambina e non ha ancora avuto il tempo di elaborare il lutto di Abigail. Da solo nell'ospedale deve quindi fare fronte alla furia degli elementi, abbandonato in una struttura pericolante. Ben presto si fanno vivi anche gli sciacalli, arrivati per rubare tutto quello che possono. Nolan deve quindi difendere se stesso e la figlia, ma un black out e l'assenza di cibo e di riposo metteranno ancora più a dura prova il suo istinto di sopravvivenza.

