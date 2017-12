IL VENDICATORE DI KANSAS CITY/ Su Rete 4 il film con Fernando Casanova (oggi, 3 dicembre 2017)

Il vendicatore di Kansas City, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 dicembre 2017. Nel cast: Fernando Casanova e Tito García, alla regia Agustin Navarro. Il dettaglio della trama.

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST FERNANDO CASANOVA

Il film Il vendicatore di Kansas City va in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 17.10. Una pellicola western del 1964 che è stata diretta da Agustin Navarro (La casa de los Martinez, Manuela) ed interpretata da Fernando Casanova (National Mechanics, Lui, Santo and the diabolical brain), Tito García (Dio perdona... io no, Il faro in capo al mondo, Le notti segrete di Lucrezia Borgia) e Tullio Altamura (Un dollaro bucato, Maciste contro i Mongoli, Ercole contro i tiranni di Babilonia). La frontiera americana è in molti casi solo uno sfondo per ambientare pellicole di vario genere. In questo caso il genere western si fonde con il giallo poliziesco, visto che una buona sezione della prima parte del film è dedicata alle indagini sull'omicidio. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL VENDICATORE DI KANSAS CITY, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Katy Dalton sta per lasciare il paese con il suo uomo, Questi però muore, e la donna viene accusata del suo omicidio e condannata all'impiccagione. Poco prima dell'esecuzione la donna riesce a fuggire ma viene travolta da un carro. La presunta omicida muore così per strada, e con le sue ultime parole proclama la propria innocenza. Poco dopo in paese arriva Frank, il fratello della donna, con l'intenzione di vendicarla. Nei giorni seguenti i membri della giuria che aveva condannato Kathy vengono uccisi uno dopo l'altro. Lo sceriffo naturalmente, pensa che il colpevole sia Frank, ma gli indizi lo portano in un'altra direzione. Ben presto il tutore della legge scopre che il responsabile degli omicidi è John, il suo migliore amico. L'uomo era segretamente innamorato di Katy, così aveva ucciso il suo fidanzato. Dopo l'omicidio, l'uomo non aveva osato confessare, neppure per salvare la sua amata. Aveva però deciso, dopo la morte della donna, di vendicarne la memoria, uccidendo i membri della giuria che l'aveva condannata. Il mistero sembra risolto e lo sceriffo è pronto ad arrestare John. Quest'ultimo tuttavia riesce a fuggire in uno scatto di follia. Durante l'inseguimento interviene però Frank, deciso a fare giustizia della sorella a modo suo. Sfida quindi John a duello, per permettere finalmente a Katy di riposare in pace.

