JOVANOTTI/ Uscito l’album Oh, Vita!: "Questo disco è un gesto!" (Che tempo che fa)

Il celebre cantautore romano Lorenzo Jovanotti è ospite della nuova puntata di Che tempo che fa, presentata questa sera su Rai 1 da Fabio Fazio in prima serata.

03 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Lorenzo Jovanotti a Che tempo che fa

Fabio Fazio questa sera ritorna su Rai 1 con una nuova puntata di Che tempo che fa con tantissimi ospiti di prestigio tra cui il noto cantautore romano Lorenzo Jovanotti. Per Jovanotti non sarà soltanto l’occasione per raccontarsi su Rai 1 ma anche per presentare il suo ultimo lavoro discografico intitolato Oh, vita! lanciato dall’omonimo singolo. Un album che è composto da 14 brani e prodotto da un vero mito della musica come Rick Rubin. Lorenzo Jovanotti nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano La Stampa in occasione dell’uscita dell’album avvenuta venerdì 1 dicembre ha voluto raccontarlo alla propria maniera enfatizzando l’importante ruolo avuto in merito dallo stesso Rubin: “Questo disco non è un’architettura, è un gesto. Anche se poi dietro quel gesto c’è il lavoro di tutta una vita. Rick Rubin mi ha messo di fronte ai miei limiti, vocali, di interpretazione: abbiamo costruito un disco scarno, crudo, senza trucchi, un disco che è solo se stesso, non è una reazione a nulla, un disco che è indiscutibile, perché è un pezzo della vita di un essere umano”.

“È L’INIZIO DI UNA STORIA”

Nella stessa intervista Jovanotti ha raccontato come sia nato l’album ed in particolare di come abbia proposto a Rick Rubin venti canzoni che lui aveva scritto. Queste le parole dell’artista romano: “Quella ventina di canzoni si è ridotta a 12, poi è salita a 14 , tutte scritte, vissute, volute, sognate. Questo, fatto con un americano, è il mio album più italiano, e lui tra l’altro mi consiglia di andare avanti su quella strada. C’è dentro un approccio cantautorale - ed è un termine che uso con cautela - e ci sono canzoni più vicine all’hip hop. Manca tutto quello che sta in mezzo, il pop elettronico che per anni è stato il mio pane quotidiano. Questo disco è l’inizio di una storia, chissà se le nostre strade si incontreranno ancora: non pensare al business, pensa all'arte, mi diceva, fai qualcosa che ti renda orgoglioso. E alla fine ha ammesso: è il disco più vario che abbia mai fatto”.

