L'età dell'innocenza/ Su Rai Movie il film con Daniel Day-Lewis (oggi, 3 dicembre 2017)

L'età dell'innocenza, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 3 dicembre 2017. Nel cast: Winona Ryder e Daniel Day-Lewis, alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio.

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

MARTIN SCORSESE ALLA REGIA

Il film L'età dell'innocenza va in onda su Rai Movie oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola del 1993 che è stata scritta e diretto da Martin Scorsese (Quei bravi ragazzi, Toro scatenato, Taxi driver) ed interpretata da Winona Ryder (Schegge di follia, Edward mani di forbice, la serie tv Strager things), Daniel Day-Lewis (Gangs of New York, Lincoln, Il mio piede sinistro) e Michelle Pfeiffer (Scarface, Batman - Il ritorno, Pensieri pericolosi). Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di Edith Wharton, vincitore del Premio Pulitzer nel 1921. Il film è stato accolto con critiche entusiaste e ha vinto il premio Oscar per i migliori costumi e ha ricevuto le nomination in altre 4 categorie, fra cui miglior attrice non protagonista, andata a Winona Ryder, miglior sceneggiatura non originale, miglior scenografia e miglior colonna sonora. Winona Ryder ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista ai Golden Globe e ai National Board of Review. In Italia Michelle Pfeiffer ha ricevuto una nomination ai Davi di Donatello come migliore attrice straniera. Il film ha vinto anche i Nastri d'Argento per le migliori scenografie e i migliori costumi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ETÀ DELL'INNOCENZA, LA TRAMA DEL FILM

Newland Archer (Daniel Day-Lewis) è un ricchissimo avvocato di successo nella New York del 1870. L'uomo è fidanzato con May Welland (Winona Ryder), un'aristocratica tanto bella quanto superficiale. Quando Newland conosce la cugina della fidanzata, Ellen Olenska (Michelle Pfeiffer) comincia a mettere in discussione tutta la sua vita, partendo proprio dal suo futuro matrimonio per interesse. La donna è sposata con un nobile polacco che la maltratta e le impedisce di fare vita sociale. Ellen vorrebbe divorziare, così Newland viene incaricato dalla famiglia della donna di cercare di dissuaderla per evitare uno scandalo. Newland e Ellen cominciano così a frequentarsi e ad avvicinarsi sempre di più.. Cosa accadrà?

