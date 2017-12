LA MEMORIA DEL CUORE/ Su Rai 1 il film con Rachel McAdams (oggi, 3 dicembre 2017)

La memoria del cuore, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 3 dicembre 2017. Nel cast: Channing Tatum e Rachel McAdams, alla regia Michael Sucsy. Il dettaglio della trama.

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST ANCHE CHANNING TATUM

Il film La memoria del cuore va in onda su Rai 1 oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 16.55. Una pellicola romantica del 2012 che è stata diretto da Michael Sucsy (Grey gardens - Dive per sempre, Every day, The Goore girls) ed interpretata da Channing Tatum (Magic Mike, Step up, 21 Jump street), Rachel McAdams (Le pagine della nostra vita, Doctor Strange, Questione di tempo) e Jessica Lange (Tootsie, King Kong, Blue sky). Il film, è stato tratto da una storia vera che è avvenuta a una coppia di neo sposi vittima di un incidente stradale nel 1993. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA MEMORIA DEL CUORE, LA TRAMA DEL FILM

Paige (Rachel McAdams) e Leo (Channing Tatum) sono una coppia sposata da poco. I due lavorano come artisti a Chicago e sono felici, finchè una nevicata serale non causa loro un incidente automobilistico. Leo esce completamente indenne dal fatto, ma Paige finisce in coma. Quando la donna si risveglia il trauma le ha cancellato completamente la memoria degli ultimi 5 anni. Per lei Leo è un perfetto sconosciuto, quindi l'uomo si trova nella condizione di doverla riconquistare e farla innamorare nuovamente di lui. La donna però, tornata mentalmente indietro nel tempo, è innamorata di Jeremy (Scott Speedman), il suo fidanzato dei tempi dell'Università. Paige si ritrova in un mondo che non capisce, senza 5 anni di ricordi e deve rimettere insieme la sua vita, senza capire le ragioni che l'hanno portata, in quel periodo mancante, a fare cambiamenti drastici. Leo intanto, che si rende conto di restare un estraneo per Paige, nonostante i suoi tentativi, decide di farsi da parte per il bene della donna che ama. Quest'ultima, si rimette in contatto con Jeremy, che per lei lascia la sua attuale fidanzata. Paige però, incontra nel frattempo una vecchia amica che non vedeva da tempo. Questa è ignara dell'incidente e dell'amnesia, così offre alla ragazza involontariamente una nuova prospettiva sugli eventi degli ultimi anni. Grazie al suo intervento Paige comincia a riavvicinarsi alla famiglia e comincia a ripercorrere in modo più critico il suo passato.

© Riproduzione Riservata.