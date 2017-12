LE IENE NON VA IN ONDA?/ Nadia Toffa sta male, anticipazioni: stasera cambia il conduttore o salta la puntata?

Le Iene non va in onda? Nadia Toffa sta male, anticipazioni: stasera cambia il conduttore o salta la puntata? Le ultime notizie sul programma e le condizioni della sua inviata

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Le Iene non va in onda? Nadia Toffa sta male

Sono ore davvero difficili in casa Iene: il celebre programma di Italia 1 potrebbe non andare in onda oggi a causa del malore che ha colpito Nadia Toffa. La puntata di oggi doveva essere condotta proprio da lei in compagnia di Nicola Savino e Giulio Golia, ma la conduttrice, che ha mosso i primi passi nella trasmissione da inviata (ruolo che peraltro non ha mai mollato), sta male. Trasferita all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il ricovero a Trieste, la giornalista bresciana versa in gravi condizioni, seppur nelle ultime ore siano state giudicate stazionarie. La notizia del suo malore ha sconvolto quanti lavorano all'interno de Le Iene, oltre che amici, colleghi e telespettatori. Non è chiaro, dunque, se la trasmissione andrà regolarmente in onda e in tal caso quale conduttore sostituirà Nadia Toffa. Alla fine salterà la puntata? Gli interrogativi potrebbero trovare una risposta nelle prossime ore, quando magari potrebbe arrivare un comunicato ufficiale da parte della trasmissione. Clicca qui per vedere i servizi realizzati da Nadia Toffa.

NADIA TOFFA STA MALE, SALTA LA PUNTATA DELLE IENE?

Nel corso dell'ultima puntata, quella del 28 novembre, Le Iene Show hanno raccontato la storia di una coppia di senegalesi che hanno perso i figli che avevano temporaneamente affidato ad un'amica. C'è stato poi un servizio relativo all'inchiesta sulla morte di David Rossi: qualcuno ha sparato quella sera nel vicolo in cui ha perso la vita l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, come rivelato da una lettera anonima arrivata alla vedova di David Rossi. La Iena La Vardera si è invece occupata del caso relativo al presunto voto di scambio n Sicilia: nella scorsa puntata delle Iene sono stati rivelati i dettagli che coinvolgono il deputato Tamajo. Nadia Toffa invece ha curato due servizi. Uno racconta la storia di Sara, una ragazza di 24 anni morta a causa dell'anoressia. Dall'incontro tra la giovane e la Iena nacque un rapporto di stima e rispetto che portò Sara a confidarsi sulle sue condizioni di salute. La ragazza però non è riuscita ad uscire dal tunnel, infatti ha deciso di togliersi la vita. Nel secondo servizio invece ha raccontato l'epilogo della storia di Fabio Vettorel, cioè le sue prime ore di libertà dopo la permanenza in carcere.

