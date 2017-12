Maria De Filippi / Il saluto a Nadia Toffa durante la semifinale di Tu si que vales, la reazione di Mammucari

Maria De Filippi saluta Nadia Toffa durante la semifinale di Tu si que vales andata in onda ieri, dabato 2 dicembre; ecco le parole della conduttrice e la reazione di Mammucari.

03 dicembre 2017 Valentina Gambino

Maria De Filippi, le parole d'affetto a Nadia Toffa

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Tu si que vales, rigorosamente in diretta. Gli animi dello studio però, erano visibilmente rattristati. Nel corso della giornata di ieri infatti, una notizia ha sconvolto non solo il popolo della rete ma anche numerosi volti del panorama artistico italiano. Nadia Toffa, conduttrice, giornalista e celebre inviata de Le Iene, ha avuto un malore nel primo pomeriggio, mentre si trovava in quel di Trieste. La “iena” si sarebbe sentita male nella hall dell’albergo Victoria. Dopo essere immediatamente soccorsa è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Nel corso della serata è stata successivamente trasferita al San Raffaele di Milano in elisoccorso. La prognosi è riservata per patologia cerebrale in fase di definizione e le sue condizioni, secondo ciò che si apprende dalle principali fonti d'informazione online, sarebbero stazionarie. Anche la giuria di Tu si que vales, durante la semifinale di ieri è apparsa visibilmente in apprensione, ecco cosa ha detto Maria De Filippi.

Maria De Filippi a Tu si que vales: “In bocca al lupo Nadia Toffa!”

"Posso dire una cosa? Voglio fare un in bocca al lupo da parte di tutti noi a Nadia Toffa che non è stata bene". Queste le parole di Maria De Filippi. La conduttrice TV ha voluto mandare il suo personale pensiero e la sua vicinanza a Nadia Toffa, dopo il malore. Al messaggio di affetto si sono affiancati anche gli altri membri della giuria: Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Proprio quest’ultimo, lavora con lei nel programma Le Iene e, come hanno fatto notare gli internauti, nel corso della serata ha sbirciato costantemente il cellulare per avere informazioni sullo stato di salute dell’amica e collega. "Teo Mammucari che a Tu si que vales consulta freneticamente il cellulare per avere notizia di Nadia Toffa è tanto commovente e dolce quanto angosciante... Forza Nadia!", si legge su Twitter. Attualmente non si conosce con esattezza il malore che avrebbe avuto la Toffa ma viste le poche news diramate, la situazione sembrerebbe molto seria. Nelle ultime ore, moltissimi i messaggi di affetto e le attestazioni di stima per la giornalista, comprese le calorose parole di Maria nel corso della semifinale di Tu si que vales. Cliccate qui per visualizzare il video.

