Mario Balotelli/ Video, scherzo Iene: gli rubano la macchina con la complicità del fratello Enoch

Mario Balotelli, video scherzo Iene: gli rubano la macchina con la complicità del fratello Enoch. Le ultime notizie sull'attaccante del Nizza e sul servizio che ha realizzato il programma

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Mario Balotelli, scherzo Iene (Foto: LaPresse)

Mario Balotelli vittima di uno scherzo de Le Iene Show. Lo ha ideato Sebastian Gazzarini con la complicità del fratello dell'attaccante del Nizza. Hanno fatto credere a Super Mario che Enoch sia finito in un losco traffico di diamanti. Decide allora di partire da Nizza per tirare fuori da guai i fratelli, ma poi in Italia finisce in una trappola per fregargli la macchina nuova di zecca. “Io vi ammazzo, vi giuro, vi ammazzo. Vi ammazzo tutti. Vi uccido, te lo giuro. Avete rischiato eh...”, dice Mario Balotelli dopo aver appreso di essere stata vittima di uno scherzo. Dal video di anticipazione fornito da Le Iene Show attraverso i canali social si evince infatti che Mario Balotelli si è arrabbiato molto. Non sorprende, perché la sua passione per le auto è nota. Oggi ha anche un Range Rover fiammante, che Le Iene hanno deciso di “rubargli” per prenderlo in giro, suscitando la dura reazione dell'attaccante.

MARIO BALOTELLI, NUOVA VITA IN COSTA AZZURRA

Il trasferimento in Francia ha cambiato Mario Balotelli, anche se la reazione allo scherzo delle Iene potrebbe far pensare il contrario. Ora l'attaccante appare finalmente maturo, tanto che qualcuno ha cominciato a rilanciare la sua convocazione in Nazionale. Sembrava arenato solo un anno e mezzo fa, ma in Costa Azzurra è rinato, tirando fuori determinazione e umiltà. Balotelli è cresciuto fisicamente e mentalmente, da bomber. Le sue prestazioni non hanno convinto l'ex ct Giampiero Ventura a riprenderlo, ma la maglia azzurra resta un traguardo per Balotelli, che ormai non la indossa da oltre tre anni. “Sull'eliminazione dal Mondiale non ho nulla da dire. Per me l'Italia rimane un sogno, sarò sempre fiero di farne parte”, ha dichiarato nei giorni scorsi a France3. In Costa Azzurra è tornato a brillare, coccolato dal Nizza e dai suoi tifosi, lontano da tabloid inglesi e riviste italiane. L'allenatore Lucien Favre non gli risparmia qualche critica, ma non ne può fare a meno.

