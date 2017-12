MELANOMA LA MALATTIA DI CRISTIANO MALGIOGLIO/ L'appello del paroliere in diretta tv (Grande Fratello Vip 2)

Cristiano Malgioglio, Melanoma: la lotta contro il cancro rivelata al Grande Fratello Vip 2 e il futuro da testimonial contro la malattia per il Ministero della Salute?

È un Cristiano Malgioglio più irriverente che mai quello che, nel pomeriggio di oggi, è stato ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. Il paroliere, commentando la sua ritrovata popolarità ha ammesso di essere "impaurito da questo successo", dal momento che ha dalla sua un nutrito gruppo di "bambine che urlano, che gridano" e che lo amano. Fra le domande poste dalla conduttrice, quella sul suo fidanzato, un ragazzo molto più giovane di lui e con il quale il paroliere avrebbe una storia d'amore da ben dodici anni. "Sì, vive a Dublino - ha ammesso Malgioglio - ma basta con l'età, l'età è un numero". Un breve video ha ripercorso la sua avventura nella casa di Cinecittà: "Guarda, tanto divertimento, enorme, ma anche tanta sofferenza, enorme!", ha aggiunto il paroliere, che dopo aver ammesso di essere una persona ironica, allegra e alla quale piace divertirsi, ha rivelato di essere felice: "ho fatto un Grande Fratello straordinario". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

L'OPERAZIONE E LA FINE DELL'INCUBO

Diverse volte, nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2, Cristiano Malgioglio ha parlato del problema di salute che ha affrontato quasi per caso poco prima di partecipare al reality di Canale 5. Il paroliere, infatti, ha raccontato diverse volte ai suoi inquilini di aver scoperto in maniera del tutto casuale di avere un neo anomalo a un passo dalla partenza per il Brasile, dove da lì a poco avrebbe dovuto presentare suo ultimo album: "Sono andato subito a farmi visitare dal professor Mercuri primario di dermatologia al San Raffaele. Gli ho spiegato che sarei dovuto partire per la promozione del disco, ma lui durante la visita mi ha detto: "Malgioglio, lei non va da nessuna parte, si deve operare subito", ha ammesso infatti l'ex gieffino, che ha raccontato inoltre l'epilogo positivo di questa brutta avventura: "Mi ha tolto il melanoma e per fortuna tutto è andato bene. Questa storia, assicura il paroliere, è "una cosa della quale non ho parlato mai con nessuno, ho accettato di farlo solo dopo essere stato operato e avere risolto il problema".

IL TWEET DI BEATRICE LORENZIN

Cristiano Malgioglio ha regalato ai telespettatori del Grande Fratello Vip 2 momenti di leggerezza, divertimento ed evasione, ma per tanto tempo ha portato nel cuore la storia di un problema di salute che per fortuna si è concluso per il meglio. Qualche tempo fa, infatti, il paroliere ha scoperto di avere un melanoma e, dopo una diagnosi veloce, è riuscito a combattere il suo male grazie all'intervento tempestivo dei medici. Il melanoma, infatti, è un tumore maligno che si origina dal melanocita, una cellula preposta alla sintesi della melanina, pigmento in parte responsabile della colorazione della pelle; è attualmente il terzo tumore più diffuso in Italia fra i pazienti sotto i 50 anni, e se per le donne ha un'incidenza maggiore sulle gambe, per gli uomini è più frequente sul petto. Diverse volte Cristiano Malgioglio ha sottolineato, nella casa del Grande Fratello Vip 2, l'importanza dei controlli e della prevenzione, e il suo appello è stato raccolto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin: "Accolgo con favore la proposta di Cristiano #Malgioglio, lanciata al GF_diretta, per fare da testimonial ad una campagna del Ministero Salute sul #Melanoma, malattia che si combatte soprattutto con prevenzione e costante monitoraggio".

