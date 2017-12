NADIA TOFFA/ Ultime notizie: cosa è successo, le Iene lo spiegano

Nadia Toffa, le ultime notizie: cosa le è successo? Le Iene lo spiegano nella puntata di oggi, domenica 3 dicembre 2017, che l'inviata avrebbe dovuto condurre. Gli aggiornamenti

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa, le ultime notizie sulla Iena

Nadia Toffa sta meglio: è stata la stessa inviata de Le Iene Show a rassicurare tutti con un messaggio dall'ospedale San Raffaele di Milano. Ma cosa le è successo esattamente? Lo ha spiegato il programma di Italia 1, ricostruendo le ultime ore vissute da Nadia Toffa e a distanza da tutta la redazione. “Poco prima delle 13 ci è arrivata una telefonata da Trieste”, comincia il racconto dei conduttori, Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani. L'inviata era lì per un servizio, poi il malore nella hall dell'albergo. “Ci hanno detto che è crollata a terra per un malore. Questa era l'unica cosa che sapevamo, non sapevamo che altro le fosse successo. Abbiamo pensato anche ad un'aggressione, qualsiasi cosa”, prosegue il racconto delle Iene. Vengono subito chiamati i soccorsi, quindi arriva l'ambulanza che l'ha portata subito al pronto soccorso dell'ospedale Cattinara: “Lì abbiamo saputo che è arrivata in codice rosso. Abbiamo smesso di respirare”.

NADIA TOFFA, COSA È SUCCESSO? LA RICOSTRUZIONE DELLE IENE

La notizia del malore di Nadia Toffa ha seminato il panico all'interno della redazione de Le Iene Show. “Tutti ci siamo messi in macchina e siamo andati a Trieste, ma per la legge sulla privacy ai non parenti non venivano fornite informazioni”, hanno spiegato i conduttori di oggi, Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani. Sono state ore difficili, di paura e confusione: “Ci si è gelato il sangue addosso”. Alle 18.30 di ieri pomeriggio è poi arrivata una bellissima notizia: “Ci hanno detto che si era svegliata e che stava un po' meglio. Abbiamo ricominciato a respirare, ci siamo abbracciati e ci siamo emozionati”. Il racconto prosegue con la voce emozionata dei colleghi di Nadia Toffa. C'è stato anche spazio per qualche sorriso: “Quando era in elicottero ha detto: 'Che bello, mi faccio un giro gratis'”. I retroscena non sono finiti qui: “C'è un aggiornamento di due ore fa: sembra che abbia chiesto ad un medico di uscire per presentare oggi. Questo la dice lunga...”. Ma ora come sta Nadia Toffa? “È fuori pericolo di vita, ma è intubata”, hanno fatto sapere i colleghi delle Iene, il cui racconto si è concluso con il caloroso applauso del pubblico in studio.

