Nadia Toffa, chi è il fidanzato?/ Joe Bastianich, “Mai stati insieme, lei ha già un compagno”

Chi è il fidanzato di Nadia Toffa? Joe Bastianich preoccupato dopo il malore smentisce una relazione tra i due e rivela la presenza di un compagno nella vita della "iena".

03 dicembre 2017 Emanuela Longo

Joe Bastianich e Nadia Toffa

Anche Joe Bastianich, il celebre chef e personaggio televisivo, ha manifestato la sua preoccupazione in riferimento alle condizioni di salute di Nadia Toffa, conduttrice e inviata della trasmissione Le Iene Show e colta da un brutto malore nel pomeriggio di ieri. Intercettato telefonicamente dal Corriere della Sera, Bastianich dall'America ha ammesso di aver letto sul web quanto accaduto alla giornalista 38enne non nascondendo la sua preoccupazione: "Ho saputo di Nadia ieri pomeriggio, appena atterrato a New York, sto cercando di informarmi meglio per capire come sta". La scorsa primavera si era diffuso il gossip secondo il quale tra Nadia Toffa e Joe era esplosa la passione, tanto da essere stati paparazzati insieme, in tenera compagnia. Era stato il settimanale Chi a paparazzare la presunta coppia e la stessa rivista diretta da Alfonso Signorini aveva sostenuto che il giudice americano di MasterChef si era preso una bella cotta per la spigliata e sorridente "iena". A testimonianza di come tra i due ci fosse del tenero, delle immagini che li immortalavano a spasso tra le strade notturne di Verona, baci, abbracci ed una fuga all'interno di un portone come due fidanzatini. La Toffa e Bastianich, secondo quanto pubblicava TgCom24 nel riportare lo scoop di Chi, si erano conosciuti già nel 2015 proprio all'interno degli studi tv e il settimanale li aveva quindi paparazzati lo scorso aprile in teneri atteggiamenti proprio nella città di Rome e Giulietta. Ma tra i due c'è mai stato davvero del tenero? E soprattutto, era Joe Bastianich il misterioso fidanzato che Nadia Toffa per tanto tempo ha tenuto nascosto?

IL MISTERIOSO FIDANZATO DI NADIA TOFFA

A smentire il gossip di qualche tempo fa è stato ora proprio il popolare chef che, cogliendo l'occasione per manifestare la sua preoccupazione per le condizioni di salute della Toffa ed il suo enorme dispiacere per quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, al Corriere ha commentato ancora: "Nadia è una strettissima amica, la conosco da tanti anni e mi è proprio cara, ma non siamo mai stati fidanzati, lei ha già un compagno, quelle foto che avete visto sono state mal interpretate". Ma chi sarebbe dunque il vero misterioso fidanzato della giornalista, che in queste ore ha fatto preoccupare davvero tutti? La stessa Nadia, come rivela Il Giornale, quando esploso il gossip aveva usato il social Facebook per smentire le indiscrezioni: "Siamo molto amici con Joe, tutto qui. Poi montano le cose". La Toffa è sempre stata molto discreta in merito alla sua vita privata. In una intervista di un anno fa al settimanale Vanity Fair, aveva spiegato: "Non ho mai detto niente su un ipotetico lui. Non parlo della mia vita privata perché ne ho poca e quindi preferisco tenerla per me. Ma è davvero pochissima, non c’è molto da dire". Parole che lasciavano intendere l'assenza di un fidanzato. Oggi però, le parole di Bastianich confermerebbero il contrario.

