PETER PAN/ Su Canale Nove il film con Jeremy Sumpter (oggi, 3 dicembre 2017)

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST JEREMY SUMPTER

Il film Peter Pan va in onda su Canale Nove oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola d'avventura quella del 2003 che è stata diretta da PJ Hogan ed è stata interpretata da Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Rachel Hurd - Wood, Harry Newell e Freddie Popplewell. Completamente ispirato al romanzo omonimo di James Matthew Barrie, il Peter Pan di PJ Hogan è probabilmente il film più fedele al personaggio dell'opera romanzata anche se a tratti se ne discosta, presentando un protagonista poco infantile e proiettato verso i classici dilemmi adolescenziali. Jereme Sumpter (che nel 2003 aveva solo 14 anni), che ha interpretato il personaggio di Peter Pan, è un attore americano noto per aver preso parte anche alle riprese di altri film di successo come Animal - Il segreto della foresta, Excision, Soul Surfer e Into the Storm. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PETER PAN, LA TRAMA DEL FILM

Siamo a Londra nel 1904, dove la giovane Wendy Darling vive assieme alla sua famiglia. Ormai tredicenne ed in procinto di diventare una piccola donna, Wendy non ha nessuna intenzione di crescere per davvero. Desidera infatti continuare a raccontare favole ai suoi due fratelli e a sognare come solo i bambini sanno fare. Una notte scorge la figura di Peter Pan volare all'interno della sua cameretta. Il ragazzino è un quattordicenne che come Wendy non vuole crescere ed ogni sera si nasconde nella stanza della ragazza per ascoltare i suoi racconti. Proprio quella sera, a causa della fretta di fuggire via, perde la propria ombra all'interno della camera di Wendy. Diversi giorni dopo Peter ritorna nella cameretta della ragazza e finalmente i due si incontrano. Il giovane invita Wendy a seguirlo, assieme ai suoi due fratelli, per vivere in eterno sull'Isola che non c'è, un mondo dove tutti i bambini possono rimanere tali, lontano da ogni forma di regola o responsabilità. E così Wendy ed i suoi fratelli lasciano la loro famiglia per gettarsi nelle strampalate avventure di Peter Pan ed il resto dei bambini smarriti. Poco dopo però Wendy cambia idea, rendendosi conto di quanto Peter sia diverso da lei. Prima che lei ed i suoi fratelli cancellino definitivamente il ricordo dei proprio genitori, decide così di fare ritorno a casa. Prima che la ragazza possa partire però lei, i suoi fratelli e tutti i bambini smarriti vengono fatti prigionieri da Capitan Uncino.

