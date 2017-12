Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 3 dicembre 2017 : tensioni per il Cancro

Paolo Fox, l'oroscopo di oggi 3 dicembre 2017?: le prospettive di Ariete e Gemelli, le tensioni per il Cancro. Le previsioni dell'astrologo su LatteMiele per tutti i segni zodiacali

03 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Oroscopo di Paolo Fox (Foto: LaPresse)

OROSCOPO DEL GIORNO, LE PREVISIONI DEL 3 DICEMBRE 2017

Le prospettive con cui si è aperto dicembre per l'Ariete sono molto grandi: secondo Paolo Fox questi giorni saranno molto importanti. Nel consueto appuntamento con l'oroscopo su LatteMiele ha spiegato che i nati sotto questo segno riusciranno a superare quello stallo che li ha frenati negli ultimi tempi, quindi a sfruttare questa fase fortunata. Considerando che amano organizzare e iniziare nuovi progetti, tendono però a trovarsi in conflitto quando poi arrivano alla conclusione. Attenzione anche alla sfera sentimentale, perché in queste giornate potrebbero nascere (o rinascere) delle emozioni. Per i Leone invece possiamo parlare proprio di relazione e passione, invece dal punto di vista lavoratori devono fare i conti con un progetto che deve andare per forza avanti, quindi devono resistere anche se rimpiangono di averlo accettato. Stanchezza e nervosismo invece per il Sagittario, che vivono una situazione di rallentamento a lavoro. In amore va meglio: storie importanti potrebbero decollare nelle prossime settimane. Un polverone invece potrebbero alzarlo i Vergine: anche loro si sentono affaticati e nervosi, ma hanno comunque un piano d'azione.

AMORE, I SEGNI CHE DEVONO AGIRE

Piccole tensioni per chi è nato sotto il segno del Cancro, che secondo Paolo Fox vogliono vincere di certezze ma finiscono per fare le stesse cose con le stesse persone. Nell'appuntamento con l'oroscopo di LatteMiele l'astrologo ha spiegato che necessitano di cambiamenti, ma questi sono anche fonte di tensioni. Esplorare il futuro tranquillamente non è facile, poi c'è pure Saturno che arriva con il suo carico di dubbi e incertezze. Non è spaventato dal cambiamento lo Scorpione, sempre alla ricerca di ciò che non conosce. Appassionati di scienza e indagini, non perdono tempo a lungo con gli enigmi: se restano tali, stancano. In questo periodo nel quale bisogna portare avanti dei progetti, è bene anche rivelarsi in amore. Un consiglio che l'astrologo ha dato anche al Capricorno, che deve sfruttare la giornata di oggi per rivelare i propri sentimenti. Non devono avere paura di amare i Bilancia, che vivranno una giornata positiva grazie alla Luna favorevole. Non ci sono particolari da studiare, né dubbi da cui farsi imbrigliare. Bisogna agire.

FORTUNA, I SEGNI CON NUOVE PROSPETTIVE

Sarà un anno di soddisfazioni per i Pesci, ma a patto di non avere paura e di dare il meglio di sé. Questa è dunque una fase sperimentale per la propria vita e le relazioni sociali, secondo l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo a LatteMiele ha spiegato che i Toro invece devono provare a mettere a posto i conti che sono stati lasciati in sospeso da altre persone. Non mancheranno i problemi a causa di Giove in opposizione, ma per fortuna questo è un mese di soddisfazioni nelle questioni legali. Se ci sono delle dispute, invece, il consiglio dell'astrologo è di mediare. Le emozioni invece potrebbero cambiare grazie ad una nuova avventura. Problemi in vista anche per i Gemelli, alle prese con nuove prospettive. Queste però tendono a stancare, seppur gradevoli. Alla ricerca di stabilità nel lavoro e in amore, devono fare attenzione alla situazione finanziaria. Non devono invece farsi trascinare dai pensieri negativi coloro che sono nati sotto il segno dell'Acquario, che non possono volare in alto come vorrebbero a causa di qualche zavorra.

© Riproduzione Riservata.