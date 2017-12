Patty Pravo/ Dagli esordi al Piper a oggi: Riccardo Fogli, “ho lasciato i Pooh per colpa sua” (Domenica Live)

Patty Pravo, la celebre cantante ospite oggi di Barbara d'Urso nella nuova puntata di Domenica Live: la sua vita intensa, dall'infanzia ai grandi successi al Piper.

03 dicembre 2017 Emanuela Longo

Patty Pravo

Sarà Patty Pravo, la regina del Piper una delle ospiti più attese di Domenica Live, nella nuova puntata di oggi. Barbara d'Urso ha promesso un momento di grande intrattenimento in compagnia della celebre cantante Nicoletta Strambelli, con la quale giocherà e canterà nel corso della sua ospitata. Naturalmente sarà dedicato un ampio spazio all'artista veneziana della quale ripercorreremo le tappe più importanti della sua straordinaria carriera attraverso i consueti filmati con sorprese e messaggi da parte di colleghi e persone a lei care. Nei mesi scori Patty Pravo ha rilasciato una interessante intervista a Vanity Fair in concomitanza con l'uscita della sua autobiografia dal titolo "La cambio io la vita che...". Una pubblicazione azzardate e forse anche in anticipo, stando alle parole della stessa cantante la quale aveva commentato: "avrei preferito farlo più avanti il libro, devono ancora succedere cose importanti". La sua è certamente una carriera ricca di tappe salienti e traguardi raggiunti fuori dal comune, a partire dai suoi cento milioni di dischi venduti nel mondo. Inevitabilmente siamo di fronte all'ultima diva italiana la cui vita pienissima sarà difficile da riassumere nella sua breve ma intensa ospitata di oggi nella trasmissione della domenica di Canale 5.

PATTY PRAVO ED IL RAPPORTO SPECIALE CON LA NONNA

Non solo i grandi successi musicali ma anche gli appassionati amori: "Posso dirle che sono stata fortunata, ho avuto bellissime storie", ha commentato Patty Pravo a Vanity Fair. Da Gordon Faggetter a Franco Baldieri passando per Riccardo Fogli, Paul Martinez e Paul Jeffery. A proposito di Riccardo Fogli, lo stesso ha dichiarato di recente a Verissimo di aver lasciato i Pooh proprio per colpa sua. Nel corso della medesima intervista riservò una parentesi anche al consumo di droghe, per circa 10 anni, in merito al quale asserì: "L’ho fatto bene, potevo lavorare, poi mi sono stufata e ho smesso". La sua stravaganza l'abbiamo notata oggi, in occasione del suo ingresso con tanto di abito nero sexy. Il suo racconto ha iniziato con il suo racconto della madre: "Mamma l’ho conosciuta tardi. Aveva avuto un parto spaventoso e una depressione terribile che è durata un anno. Non poteva tirarmi su, quindi vivevo dai nonni paterni. Nonno le aveva preso una bella villa fuori città, lei poi si è risposata e ha avuto altri due bambini", aveva raccontato nella stessa intervista. Quindi aveva vissuto per molti anni con la nonna definita dalla stessa "più di una madre" e che oggi sente ancora molto vicina al punto da sentirne la presenza in casa ogni giorno.

