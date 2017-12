Rosy Abate, La Serie/ Anticipazioni quarta puntata: la grande rinuncia di Rosy (Oggi, 3 dicembre)

Rosy Abate la serie, anticipazioni quarta puntata 3 dicembre: dopo aver ritrovato il figlio Leonardo, la Regina di Palermo prende una difficile decisione.

03 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Rosy Abate

Il cerchio intorno a Rosy Abate si si stringe. Oggi, domenica 3 dicembre, alle 21.20 su canale 5, va in onda la quarta e penultima puntata di Rosy Abate La Serie. Giulia Michelini, indimenticabile protagonista di Squadra Antimafia, è tornata ad indossare i panni della Regina di Palermo incollando davanti ai teleschermi una media di quattro milioni a puntata. Ancora una volta, il pubblico di canale 5 ha dimostrato di amare tantissimo il personaggio di Rosy Abate tornato nello spin-off di Squadra Antimafia. Nella serie interamente dedicata a Rosy Abate, al centro della trama c’è Leonardo, il figlio della regina di Palermo che, in realtà, non è mai morto. Il bambino, infatti, vive a Roma con una famiglia adottiva. I genitori adottivi di Leonardo, all’apparenza, sono integerrimi, ma nascondono una realtà diversa e simile a quella vissuta da Rosy Abate. Quest’ultima, dopo aver ritrovato Leonardo, è riuscita a farsi assumere dai suoi genitori adottivi come baby sitter. Tra Rosy e Leo s’instaura subito un forte legame che genera dei sospetti in Paola, la madre adottiva di Leo. Rosy, decisa a riprendersi suo figlio, si tira indietro nel momento in cui resta vittima, insieme a Leonardo, di un attentato. Rosy capisce così che il figlio non potrà mai essere al sicuro al suo fianco. Cosa succederà, dunque, nella quarta puntata di Rosy abate? Ecco le anticipazioni.

ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 3 DICEMBRE

Rosy Abate, tornata a lavorare con la mafia per ritrovare suo figlio e riaverlo con sé, dopo l’attentato di cui è stata vittima, temendo di distruggere la vita di Leonardo, decide di lasciarlo crescere con la famiglia Mainetti che, secondo il suo punto di vista, potranno offrirgli una vita migliore. Luca, così, offre la possibilità di salvare definitivamente Leonardo. Rosy decide così di collaborare con la giustizia nella cattura di Mirko Sciarra, l’uomo che dopo averle svelato che il figlio è ancora vivo, ha rischiato di uccidere sia lei che il bambino. Sciarra, infatti, rappresenta una seria minaccia non solo per Rosy stessa ma anche per Leonardo. Luca, il cui primo obiettivo è assicurare alla giustizia Sciarra, comincia a collaborare con la Abate per arrivare a lui. Nel momento in cui Rosy decide di dire addio per sempre a Rosy, scopre che la famiglia Mainetti ha importanti rapporti con il boss Nuzzo Santagata. Rosy, così, rivede tutte le sue scelte. La Abate decide di rimettersi in gioco e tentare il tutto per tutto per strappare Leonardo ai Mainetti e portarlo via con sé. Rosy, così, torna ad essere la spietata Regina di Palermo. Per salvare il figlio che, con i Mainetti che hanno rapporti con la mafia è ugualmente in pericolo, è disposta a tutto, anche a mettere in pericolo se stessa. Come reagirà Luca di fronte alla scelta di Rosy? La aiuterà o diventerà il suo peggior nemico?

