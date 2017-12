SNOWFALL/ Anticipazioni del 3 dicembre 2017: Franklin esce dallo spaccio?

Snowfall, anticipazioni del 3 dicembre 2017. Franklin viene derubato dal suo stesso amico. Oso deve compiere un nuovo omicidio su richiesta del cartello.

Snowfall, in prima Tv assoluta su Fox

SNOWFALL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 3 dicembre 2017, la Fox trasmetterà due nuovi episodi di Snowfall, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Regolamento di conti" e "Trauma". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: il giovane Franklin (Damson Idris) guarda con ammirazione un incontro di wrestling con il suo idolo, El Oso (Sergio Peris-Mencheta). Intanto, un invitato al coca party di Alejandro (Juan Javier Cardenas) va in overdose di fronte agli occhi delle ragazze. Più tardi, Alejandro informa Teddy (Carter Hudson), il partner del defunto, che cos'è successo alla festa e che l'ex federale era in affari per un grosso giro di cocaina. Franklin invece preleva della marijuana dallo zio Jerome (Amin Joseph), con cui gestisce lo spaccio nel quartiere senza che la madre lo sappia. Si unisce poi all'amico Leon (Isaiah John) per portare della droga ad un ragazzo ricco, mentre Teddy ripulisce l'appartamento di Miller per evitare di far trovare tracce dell'omicidio. Nel frattempo, Oso riceve un incarico da Claudia (Judith Scott), che gli chiede di derubare lo zio e boss Pedro Nava (Filipe Valle Costa). Teddy e Alejandro non riescono a mandare in porto il primo accordo con Avi, mentre Oso decide di non consegnare agli amici di Claudia i soldi che ha rubato al cartello di Pedro. Lucia gli riferisce in seguito che in realtà l'uomo che ha ucciso per difesa personale era uno degli scagnozzi dello zio e che il denaro serviva per l'acquisto di un forte quantitativo di cocaina. Nel frattempo, Avi incarica Franklin di svolgere un compito particolare, con la promessa di fornirgli altra coca solo in un secondo momento. Più tardi, il ragazzo aiuta la madre nel complesso residenziale che gestisce e nota quanto gli inquilini poveri siano oggetto di razzismo da parte del padrone della struttura. Oso invece decide di restituire i soldi con il patto di entrare a far parte del cartello, scegliendo di acquistare la cocaina direttamente da Alejandro e Teddy. Partecipa quindi ad un incontro con Pedro grazie all'appoggio di Claudia ed ottiene alla fine che la sua richiesta venga accolta dal narcotrafficante. Dopo aver portato a termine il compito che gli è stato assegnato, Franklin viene picchiato e derubato da alcuni sconosciuti e rivali di Avi mentre sta per tornare a casa.

ANTICIPAZIONI DEL 3 DICEMBRE 2017, EPISODIO 3 "REGOLAMENTO DI CONTI"

Dopo essere sopravvissuto all'aggressione, Franklin chiede a Claudia i nomi di chi l'ha attaccato. Teddy invece inizia a diventare paranoico a causa dei numeri seriali dell'esercito americano presenti sui lanciarazzi che ha ottenuto per Alejandro. Intanto, Oso viene incaricato di uccidere un membro del cartello in modo da farlo incastrare per il furto di cui è responsabile, ma si rifiuta di fare del male ad una persona con cui ha legami familiari. Senza aver ottenuto nulla, Franklin si unisce a Karvel, un teppista del suo quartiere, per scoprire chi lo ha aggredito e derubato. Risalgono così a Lenny, uno dei ladri, che di fronte al rifiuto di parlare viene torturato da Karvel. Quest'ultimo decide poi di prendersi i soldi di Franklin, accusandolo di essere troppo mollaccione.

ANTICIPAZIONI DEL 3 DICEMBRE 2017, EPISODIO 4 "TRAUMA"

Dopo aver ucciso Enrique, Oso abbandona il corpo all'interno del bagagliaio di un auto. Teddy invece inizia di nuovo a lavorare con Alejandro per limare i numeri di serie dalle armi, mentre Franklin cede l'auto di Karvel ad Avi e gli consiglia di lasciarlo nel deserto Mojave. Nel frattempo, Lucia decide di affrontare Pedro e gli riferisce che Enrique l'avrebbe uccisa se non fosse stato per Oso. Scopre così che lo zio è convinto che l'uomo ucciso sia responsabile del furto e che quindi il loro piano ha funzionato. Dopo aver venduto auto e moto, Franklin ottiene finalmente i soldi necessari a pagare Avi e decide di abbandonare definitivamente il traffico di cocaina.

