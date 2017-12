SQUADRA 49/ Su Rete 4 il film con John Travolta e Joaquin Phoenix (oggi, 3 dicembre 2017)

Squadra 49, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 dicembre 2017. Nel cast: John Travolta, Joaquin Phoenix e Jacinda Barrett, alla regia Jay Russell. La trama del film nel dettaglio.

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JOHN TRAVOLTA E JOAQUIN PHOENIX

Il film Squadra 49 va in onda su Rete 4 oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 23.45. Una pellicola del 2004 che è stata diretta da Jay Russell (Water horse - La leggenda degli abissi, Tuck Everlasting - Vivere per sempre, Il mio cane Skip) e interpretata da John Travolta (Grease - Brillantina, Pulp Fiction, La febbre del sabato sera), Joaquin Phoenix (Il gladiatore, The master, Quando l'amore brucia l'anima - Walk the line) e Jacinda Barrett (Poseidon, Che pasticcio Bridget Jones, La macchia umana). Per immedesimarsi nella parte, Joaquin Phoenix, prima dell'inizio delle riprese, ha trascorso un mese lavorando in una squadra di pompieri. In seguito è stato nominato membro onorario della squadra Truck 10 di Baltimora. Il film è tutto strutturato sui flashback che permettono allo spettatore di rivivere la vita di Jack. Secondo le critiche, il film parte nel modo migliore, per perdere mordente però nel finale, quando la retorica verso l'eroismo dei vigili del fuoco sembra eccessiva e prende quasi il sopravvento sulla trama. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SQUADRA 49, LA TRAMA DEL FILM

Jack Morrison (Joaquin Phoenix), è pompiere della Squadra 49. Durante il tentativo di domare un incendio, rimane intrappolato in un edificio in fiamme. All'esterno, la squadra guidata dal capitano Mike Kennedy (John Travolta) cerca di fare di tutto per raggiungere e salvare il proprio collega. Il crollo del soffitto dell'edificio sembra però condannare definitivamente Jack. Quest'ultimo, assediato dalle fiamme, è convinto di essere vicino alla morte, comincia a ripercorrere tutta la propria vita, ripensando alle scelte che ha fatto. In diversi flashback quindi, Jack ripensa a quando ha deciso di diventare un pompiere, la sua vita con la squadra e il senso di cameratismo che ha permeato tutta la sua vita, sia lavorativa che privata. La Squadra 49 non è solo composta infatti da colleghi, ma da veri amici. All'esterno però, gli altri membri del gruppo stanno per perdere le speranze di poter salvare Jack.

