THE HUNTERS - CACCIATORI DI LEGGENDE/ Su Italia 1 il film con Robbie Amell (oggi, 3 dicembre 2017)

The hunters - Cacciatori di leggende, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 3 dicembre 2017. Nel cast: Robbie Amell e Victor Garber, alla regia Nisha Ganatra. Il dettaglio.

03 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ROBBIE AMELL

Il film The hunters - Cacciatori di leggende va in onda su Italia 1 oggi, domenica 3 dicembre 2017, alle ore 15,10. Una pellicola d'avventura che è stata prodotta nel 2013, diretta da Nisha Ganatra (Chutney Popcorn, Cake - Ti amo ti mollo... ti sposo, 100 volte Natale) e interpretata da Robbie Amell (Una vita da gatto, Arq, la serie tv The Flash), Victor Garber (Titanic, le serie tv Alias e Legends of Tomorrow) e Alexa Vega (Spy kids, Machete kills, Missione 3D - Game over). Il film è stato prodotto dal canale televisivo statunitense Hallmark Channel e distribuito in tutto il mondo come film tv. Il film è stato prodotto dall'emittente californiana Hallmark Channel, che l'ha mandato in onda in esclusiva negli Stati Uniti. Anche nel resto del mondo il film è stato distribuito direttamente nel circuito televisivo, senza passare nè per le sale cinematografiche nè per il circuito dell'home video. The hunters - Cacciatori di leggende si situa nel filone sempre più ampio lanciato e reso popolare da Indiana Jones, cercando di bissare il successo della trilogia dei film tv di The Librarians, riuscendo solo in parte nell'impresa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE HUNTERS - CACCIATORI DI LEGGENDE, LA TRAMA DEL FILM

Carter (Dan Payne) e Jordyn Flynn (Michelle Forbes) sono due dei più famosi cacciatori di tesori del mondo. La coppia ha due figli, Paxton (Robbie Amell) e Tripp (Keenan Tracey), che vivono all'oscuro della vera professione dei loro genitori, ritrovare e metere al sicuro i manufatti citati nelle fiabe. Questi ultimi infatti esistono realmente e hanno grandi poteri, per cui è importante evitre che cadano in mani malvagie. Quando Carter e Jordyn scompaiono nel nulla, la loro assistente Dylan (Alexa Vega) è costretta a dire la verità ai ragazzi. Decisi a ritrovare i genitori, Paxton e Tripp si mettono in contatto con Mason (Victor Garber), un facoltoso amico di famiglia. I due però non sanno che proprio Mason era l'avversario dei loro genitori, che stavano cercando di sottrargli lo specchio incantanto di Baincaneve per evitare che lo utilizzasse per fini poco nobili.

