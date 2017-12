Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio e Gemma: c'è un futuro per la coppia? La scelta di Manetti (Trono Over)

03 dicembre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

La settimana di Uomini e Donne si è conclusa con una puntata che ha scatenato molte critiche da parte del pubblico. È il riavvicinamento tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti a sollevare il malcontento del pubblico, e soprattutto di quello che non apprezza il fatto che siano sempre loro i protagonisti del Trono Over. Accanto a questa parte di pubblico c'è tuttavia anche chi invece spera che il sogno d'amore di Gemma si realizzi una volta per tutte. Ma cosa accadrà nel corso della prossima puntata del Trono Over tra Gemma e Giorgio? E soprattutto, c'è davvero una speranza per i due? La cena della quale si è parlato venerdì in puntata c'è stata davvero: Giorgio ha atteso la dama nel locale che li vide al primo appuntamento e la prima parte di questa esterna fa inevitabilmente credere che per la coppia ci sia davvero un'altra speranza di ritorno.

UN NUOVO RIFIUTO PER GEMMA GALGANI

Giorgio infatti copre di complimenti Gemma che ne è lusigata a tal punto da dichiarare, in un getto di spontaneità, di essere realmente ancora innamorata di lui. Dichiarazione che però non cambia l'atteggiamento di Giorgio che non cede e anzi la saluta poi con un bacio, lasciandola in lacrime. Nulla si smuove quindi nel concreto per la coppia del Trono Over, anche se Gemma Galgani è convinta che Giorgio sia volutamente "trettenuto" nei suoi riguardi. Non è dello stesso parere Giorgio, che ritiene che una cena insieme non possa certamente cambiare quello che è accaduto negli ultimi mesi e le brutte parole dettesi. Di fronte a queste dichiarazioni, Gemma si arrenderà definitivamente?

