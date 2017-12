Uomini e Donne/ Anticipazioni, Mattia Marciano innamorato: "Vittoria? Un colpo di fulmine!" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: storia d'amore a gonfie vele tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello. L'ex tronista lancia anche una frecciatina a Nilufar Addati...

03 dicembre 2017 Anna Montesano

Mattia Marciano e Vittoria Deganello

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Mattia Marciano e Vittoria Deganello. Nello studio di Uomini e Donne la loro conoscenza, avvenuta prima dell'inizio del trono di Marciano, ha fatto molto discutere. Tantissimi i sospetti sui due e in più di un'occasione si è infatti parlato di presunto accordo tra loro. Ad oggi però Mattia e Vittoria dimostrano di essere veri così come vero è il sentimento che li lega. Cosa che conferma proprio Mattia nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Mio. È qui che Mattia definisce quello verso Vittoria un colpo di fulmine: "Lo definisco così. Lei mi è piaciuta subito. Poi, già dopo la prima esterna insieme, mi sono portato via qualcosa. Sentivo qualcosa a cui non davo una spegazione. Ma, se si guardano bene i filmati, si vede che avevo la faccia imbambolata già da subito" racconta Marciano.

MATTIA MARCIANO TORNA A PARLARE DI NILUFAR

L'ex tronista poi svela le caratteristiche che lo hanno portato ad avvicinarsi così velocemente alla corteggiatrice: l suo essere semplice, genuina. Allo stesso tempo, però, lei ha un carattere 'cattivello' che sto conoscendo meglio adesso: è un mix perfetto. Quando dicevo che nel programma il suo carattere non veniva completamente fuori, avevo ragione. Ogni tanto, fa nascere qualche litigio, ma fa bene: a me serve una persona che abbia carattere. Altrimenti mi annoio”. La loro relazione per ora continua ad essere "a distanza". Mattia spiega infatti come hanno organizzato i loro incontri: “Ci vediamo tutti i fine settimana…Una volta vado io da lei, una volta viene lei da me”. Nel corso dell'intervista, Mattia Marciano lancia anche una frecciatina a Nilufar Addati, nuova tronista che è stata sua corteggiatrice: “Una persona che esce dallo studio piangendo dopo aver fatto due esterne con me è un pò esagerata”.

