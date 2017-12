ALBANO/ Video, cuore diviso tra Romina Power e la Lecciso...(40 anni che Ti Amo)

Video, Al Bano sarà uno degli ospiti del programma televisivo 40 anni che ti amo, dove si celebrerà la grande carriera di Umberto Tozzi, uno dei big della nostra musica.

30 dicembre 2017

Il cantante pugliese Al Bano sarà presente al programma televisivo in onore del cantante italiano Umbeto Tozzi, 40 anni che ti amo. Al Bano continua ad essere sulla breccia nonostante i tantissimi anni di carriera passati all'interno della musica italiana. Le canzoni del pugliese hanno segnato intere stagioni sia da solo che in coppia con quella che poi sarebbe diventata la moglie, Romina Power. Della carriera solista ricordiamo canzoni memorabili come 'Nel sole', mentre in coppia tutti ricorderanno un pezzo (forse un po' retrò, ma in fondo va bene così) come Felicità. Al di là del genere musicale, AlBano ha sempre colpito per la sua grande potenza vocale: il cantante pugliese riusciva (e per la verità riesce ancora) ad arrivare ad alcune note complicatissime da raggiungere, non perdendo un filo di potenza e di prestanza. Proprio per questo motivo AlBano è stato un punto di riferimento per tantissimi altri musicisti italiani e non, che ne hanno apprezzato tantissimo le sue doti musicali. Non è un caso che il Festival di Sanremo gli abbia aperto tantissime volte le porte, sempre con grande simpatia.

LA VITA PRIVATA DI ALBANO

Definire la vita privata di AlBano come avventurosa è a dir poco un eufemismo. Naturalmente ci riferiamo all'amore e non ad altri avvenimenti tragici della sua vita come, ad esempio, la perdita della figlia in giovane età. Per moltissimi anni il cantante pugliese è stato legato alla figlia d'arte Romina Power, e per parecchio tempo i due hanno interpretato la parte della 'coppia più bella del mondo'. Una parte, appunto, perché tra i due le cose non andavano affatto a gonfie vele, anzi; in alcune occasioni Al Bano si è spesso lamentato per i presunti tradimenti di lei. Archiviata la storia d'amore (importante) con Romina Power, Al Bano si è ricostruito una vita e una famiglia con la showgirl Loredana Lecciso, tristemente famosa per le sue inenarrabili gaffe televisive.

Con la Lecciso il cantante pugliese ha ricostruito una famiglia, mettendo al mondo altri figli e appropriandosi in maniera importante delle prime pagine dei quotidiani rosa. Negli ultimi tempi, comunque, pare che anche Romina Power si sia rifatta sotto ma, dopo molti anni, una 'reunion' (se così la vogliamo chiamare) sembra oramai essere impossibile.

