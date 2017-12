Anthony Hopkins sarà Benedetto XVI/ “Sarà molto stimolante per me diventare un papa”

Anthony Hopkins interpreterà Papa Ratzinger nel film The Pope, distribuito su Netflix e diretto da Fernando Meireilles. L'attore è stato intervistato da Il Corriere della Sera.

30 dicembre 2017 Fabio Morasca

Anthony Hopkins sarà Benedetto XVI (Web)

Anthony Hopkins interpreterà Benedetto XVI nel film The Pope che verrà diretto da Fernando Meireilles e che verrà distribuito sulla piattaforma Netflix. L'attore britannico naturalizzato statunitense, che domani, 31 dicembre 2017, compirà 80 anni, è stato intervistato da Il Corriere della Sera. Il divo non ha ancora firmato il contratto per il film The Pope ma ha annunciato che l'accordo è comunque imminente. The Pope parlerà delle dimissioni di Joseph Ratzinger e della successiva elezione di Papa Francesco. Per la cronaca, Jorge Mario Bergoglio sarà interpretato dall'attore Jonathan Pryce. Anthony Hopkins si avvicinerà a questa nuova esperienza professionale, forte anche delle sua religiosità. L'attore, infatti, si è professato credente con queste dichiarazioni: "Posso rispondere che sarà molto stimolante diventare un Papa perché credo che noi esseri umani siamo il risultato di una entità superiore". Hopkins ha aggiunto che interpretare questo film lo aiuterà molto anche ad analizzare alcuni passaggi importanti della sua vita.

ANTHONY HOPKINS: UNA VITA DETTATA DAGLI ECCESSI

Anthony Hopkins, nella sua intervista rilasciata al Corriere, ha anche parlato a tutto tondo della sua vita. Cittadino statunitense dall'età di 62 anni, con una forte passione per la pittura, l'attore ha confermato che la sua esistenza è stata dettata da molti eccessi ma non si è mostrato pentito: "In passato ho vinto dipendenze che mi avevano tenuto compagnia, penso all’alcol. Anche gli eccessi insegnano a vivere". Il suo ruolo più celebre, ovviamente, è quello di Hannibal Lecter: l'attore, parlando del male, ha dichiarato che nella società attuale il male è rappresentato soprattutto dal razzismo e dal dogmatismo. Riguardo sua moglie, Stella Arroyave, con cui è sposato dal 2003, l'attore ha dichiarato che sua moglie gli è sempre vicino con molta discrezione, soprattutto per quanto riguarda la recitazione e la pittura. Hopkins ha ricordato i numerosi periodi che ha vissuto segnati dalla solitudine ma oggi, in compagnia di Stella Arroyave, ha dichiarato di avere una vita molto ricca.

