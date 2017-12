BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: Liam scopre la verità sulla paternità del bambino!

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Liam trova il test di paternità nella borsa di Steffy e apprende che la moglie aveva dei dubbi sul nascituro.

30 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Mentre in Italia prosegue la pausa di Beautiful, negli Stati Uniti la resa dei conti relativa al tradimento di Steffy sarà più vicina del previsto. La notizia giunge dai primi spoiler, seppur ancora criptici, relativi agli episodi che andranno in onda la prima settimana di gennaio 2018. È da essi che apprendiamo come Liam arriverà già a scoprire che la moglie lo ha tradito niente meno che con Bill, motivo per cui il matrimonio andrà irrimediabilmente a rotoli. Ma in che modo la verità su questo incredibile errore verrà a galla? Di certo sappiamo che la prima persona alla quale Steffy si rivolgerà per confessare le sue colpe sarà niente meno che Katie: quest'ultima si troverà nel posto giusto al momento giusto e resterà comprensibilmente sconvolta per ciò che è accaduto. Ovviamente Steffy le chiederà di tenere il segreto su questa laison clandestina, ma siamo davvero certi che l'ex signora Spencer (che certo ha ancora più di qualche sassolino nella scarpa nei confronti del suo ex marito) manterrà una simile promessa?

Beautiful: Liam scopre che Steffy lo ha tradito

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Liam apprenderà che Steffy aveva dei dubbi sulla paternità del loro bambino. E anche se tale questione è stata risolta nel migliore dei modi (il test del DNA ha confermato che il piccolo è proprio di Liam), per lui sarà impossibile perdonare la moglie. Il loro matrimonio arriverà ben presto ad un punto di non ritorno, motivo per cui lo Spencer farà una scelta della quale potrebbe pentirsi. E se alla fine chiedesse alla moglie di abortire? In attesa di scoprire gli esiti di questa vicenda, vi informiamo sulla modalità con cui questo grande mistero verrà svelato. Insieme al sospetto relativo all'intervento di Katie, Steffy commetterà una svista fatale proprio nel momento in cui sognerà il suo futuro insieme al bambino e al piccolo in arrivo: dopo avere appreso l'esito delle analisi, infatti, ha inserito nella sua borsa i documenti, senza fare troppa attenzione ad eliminarli. E alla fine sarà proprio Liam a scoprirli, giungendo velocemente ad una conclusione più che scontata. Di lì alla verità sul tradimento con Bill il passo sarà breve...

