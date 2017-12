BELEN RODRIGUEZ / Tra lovers e haters: ecco perché la showgirl è sempre sulla cresta dell'onda

Belen Rodriguez, news: la modella argentina è sempre sulla cresta dell'onda nonostante i pareri dei lovers e haters non siano sempre concordanti su di lei.

30 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

È tempo di vacanze per Belen Rodriguez, attualmente libera di impegni televisivi o professionali. Dopo avere festeggiato il Natale insieme alla sua famiglia (con tanto di foto che hanno testimoniato l'arrivo di Babbo Natale), la showgirl argentina potrà godersi qualche giorno di meritata vacanza insieme al figlio Santiago oltre che al fidanzato Andrea Iannone. Sebbene lui si sia recato nel suo paese d'origine, in un'intervista rilasciata qualche giorno fa a Sky Sport aveva ammesso il proprio desiderio di trascorrere qualche giorno anche con l'amata, senza però precisare il luogo in cui si recheranno per allontanarsi da tutto e tutti. Sceglieranno la montagna come già accaduto in passato? O resteranno a Milano? Sicuramente non dovremo attendere molto prima di scoprirlo, considerando che Belen è uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati nei social network dove causa costantemente delle discussioni tra i suoi tanti lovers ma anche gli immancabili haters.

Belen Rodriguz e la sua costante esposizione mediatica

Solo qualche giorno prima di Natale, Belen Rodriguez aveva ammesso di desiderare un solo regalo per le festività ovvero la diminuzione dell'esposizione mediatica nei suoi confronti. Una dichiarazione che ha fatto storcere il naso a più di qualche hater sempre pronto a notare uno o l'altro passo falso nei confronti della showgirl argentina. Tale desiderio, infatti, non si rispecchia nelle sue recenti foto postate su Instagram nelle quali Belen tiene informati i suoi followers su tutti i suoi movimenti: dalla festa della vigilia, ai regali fatti a Santiago fino all'ormai celebre farfallina, che ha causato un gran polverone sul web come non accadeva da tempo. In un modo o nell'altro Belen riesce a restare sempre sulla cresta dell'onda, proprio come il suo ex fidanzato Fabrizio Corona. Lui stesso era consapevole del fatto che "bene o male, l'importante è che se ne parli". E chi meglio della Rodriguez ha assecondato tale insegnamento?

