BLACK SEA/ Jude Law è un veterano alla ricerca di un sottomarino perduto nel film su Rai Movie (30 dicembre)

Black Sea, il film su Rai Movie in prima serata oggi 31 dicembre. Protagonista è Jude Law, un veterano, che si avventura nella pericolosa impresa di recuperare l'oro di un sottomarino

30 dicembre 2017 Susanna Sala

Black Sea

NEL CAST IL PROTAGONISTA DI THE JOUNG POPE

Sabato 30 dicembre 2017, alle 21.10 su Rai Movie, va in onda il film thriller drammatico dal titolo Black Sea. La pellicola è stata diretta nel 2014 da Kevin Macdonald ed interpretata da Jude Law, Ben Mendelsohn, Grigoriy Dobrygin, Scoot McNairy, David Threlfall, Michael Smiley e Tobias Menzies. Protagonista principale è l’attore inglese Jude Law, noto al grande pubblico per film come Il talento di mr. Ripley, l’amore non va in vacanza e Sherlock Holmes e volto prinicipale della mini serie The Young Pope, dove recita con l’italiano Silvio Orlando. Accanto a lui Ben Mendelsohn, che interpreta il personaggio di Fraser, attore australiano nato a Melbourne nel 1969 è noto per aver preso parte a film come Cogan - Killing Them Softly, Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One, Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Come un tuono. Black Sea si è aggiudicato un premio come miglior film dell'anno Courmayeur Noir in festival, nel 2014. Il regista del film, Macdonald, è attualmente impeganto con le riprese di un film documentario sulla compianta attrice e cantante Whitney Houston, scomparsa nel 2012.

BLACK SEA, LA TRAMA DEL THRILLER DI QUESTA SERA

Il capitano Robinson (Jude Law), dopo la fine di un matrimonio fallimentare, si occupa di dirigere le operazioni di recupero di relitti di sommergibili immersi nei fondali marini di tutto il mondo. Per via della sua condotta indisciplinata perde la sua occupazione ed in preda alla più cupa disperazione decide di cedere alla lusinghe di un milionario senza scrupoli. Robinson sarà chiamato a recuperare un tesoro inestimabile rinchiuso all'interno di un sommergibile risalente al secondo conflitto mondiale, affondato al largo della Georgia con una quantità d’oro del valore di svariati milioni. Disponendo di un team di collaboratori poco preparato e composto da personalità poco affidabili, le difficoltà e le tensioni sono acuite dal fatto che metà dell’equipaggio è russo e l’altra metà inglese, Robinson si inoltrerà in questa pericolosa e delicata spedizione che sarà più complessa del previsto. L'intero equipaggio si rivelerà essere corrotto e privo di scrupoli, dando vita ad una lotta per la sopravvivenza senza esclusione di colpi.

