Concerto di Natale in Vaticano 2017/ Cantanti, ospiti e curiosità dell'evento (replica, 30 dicembre)

Concerto di Natale in Vaticano 2017, cantanti, ospiti e tutti i dettagli dell'evento condotto da Gerry Scotti oggi, 30 dicembre 2017, in replica su Canale 5.

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Alex Britti - Concerto di Natale

Continuano le festività natalizie e con queste la pausa per alcuni dei programmi principali di Canale 5. Anche oggi, 30 dicembre, non va infatti in onda lo speciale di Amici e con esso Verissimo, che ritroveremo nel 2018. Al posto dei due amati show, su Canale 5 il pubblico potrà rivedere la replica de Il Concerto di Natale in Vaticano, andato in onda la sera del 24 dicembre e condotto da Gerry Scotti. Tantissimi i big della musica italiana e internazionale che si sono esibiti quest'anno dall’Aula Paolo VI; il pubblico potrà infatti ascoltare: Annie Lennox, Patti Smith, Noa, Imany, Joaquín Cortés, Lola Ponce, Hevia, Al Bano, Alex Britti, Suor Cristina, Gigi D’Alessio, Fabio Armiliato, Giò Di Tonno, Andrea Griminelli, Syria, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers, Art Voice Academy, il Piccolo Coro di Piazza Vittorio. Tutti gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Universale Italiana, diretta dal Maestro Direttore e Concertatore Renato Serio. Il tutto sotto l'attenta regia di Roberto Cenci. Un appuntamento imperdibile sia per chi lo ha già visto oltre per chi non ha potuto seguirlo il giorno della Vigilia di Natale.

UN CONCERTO PER PROMUOVERE LA CULTURA E LA PACE

L’appuntamento con il Concerto di Natale in Vaticano raddoppia, visto che oggi, 30 dicembre 2017, va in replica su Canale 5 a partire dalle 13.40. Gerry Scotti conduce il Concerto che per il suo 25° anniversario è stato trasmesso dall’Aula Paolo VI, sotto il Patrocinio della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Il concerto è stato organizzato per promuovere la cultura dell’incontro per favorire la pace nel mondo. L’evento è stato inoltre promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo il cui progetto è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l’estrazione del coltan. ma non è tutto, l'evento promuove anche l'attività della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, un'istituzione che Papa Francesco ha voluto per diffondere la cultura dell’incontro e della pace attraverso l’educazione nelle scuole.

