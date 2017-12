CRISTINA CHIABOTTO, PERCHÉ HA LASCIATO FABIO FULCO/ L'ex Miss Italia si tuffa nel lavoro: l'attore non replica

Cristina Chiabotto, dopo aver svelato i motivi che l'hanno spinta a chiudere la storia con Fabio Fulco, si concentra sul lavoro allontanando per il momento l'amore.

30 dicembre 2017 - agg. 30 dicembre 2017, 10.17 Stella Dibenedetto

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco

Mentre Cristina Chiabotto è concentrata sul suo lavoro e, dopo aver trascorso un’estate e un autunno in silenzio ha deciso di svelare i motivi che l’hanno spinta a chiudere, dopo dodici anni la sua storia d’amore con Fabio Fulco, l’attore resta in silenzio e non replica alle dichiarazioni dell’ex fidanzata. Dopo essere tornato single, Fabio Fulco aveva confessato di aver sofferto tantissimo per la fine di un amore importante ma di non aver perso le speranze per il futuro sognando ancora d’incontrare una donna con cui costruire la famiglia che tato desidera. Nelle ultime ore, il gossip ha nuovamente travolto Fabio Fulco, in seguito all’intervista rilasciata dall’ex Miss Italia al settimanale Oggi, ma stavolta ha deciso di restare in silenzio. Il suo ultimo post è dedicato alla fiction “Le tre rose di Eva 4” di cui è un protagonista insieme ad Anna Safroncik e Roberto Farnesi. Nessun riferimento all’amore, dunque, da parte dell’attore che spera presto di voltare pagina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NESSUNA VOGLIA D'AMORE PER CRISTINA CHIABOTTO

Quella vissuta da Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è stata una storia d’amore bellissima durata ben dodici anni. Quando ha conosciuto l’attore, durante la comune esperienza a Ballando con le stelle, l’ex Miss Italia era una ragazzina di 19 anni. Bellissima e con tanti sogni davanti, Cristina Chiabotto ha deciso di vivere con spensieratezza la sua storia con Fabio Fulco. In dodici anni, Cristina e Fabio hanno condiviso tutto, viaggiando tantissimo e conducendo una “vita da nomadi” come ha detto l’ex Miss Italia. Ad un certo punto della sua vita, però, Cristina ha capito di avere sogni e ambizioni diverse da quelle di Fulco. L’attore sognava una famiglia mentre la Chiabotto non si sentiva ancora pronta per avere una famiglia con lui. Quella che l’ha portata a dirgli addio è stata una decisione sofferta ma, a distanza di mesi, l’ex Miss Italia non è ancora tornata sui suoi passi. Nessun ripensamento, dunque, per la bellissima Cristina che, per il momento, sta bene da sola non avendo alcuna intenzione di buttarsi in una nuova storia d’amore.

CRISTINA CHIABOTTO E IL LAVORO

Cristina Chiabotto comincerà il nuovo anno lavorando. L’ex Miss Italia, infatti, condurrà insieme a Nicola Savino, l’evento di Capodanno che si terrà a Madonna di Campiglio. Ad annunciarlo è stata la stessa Cristina con una storia pubblicata sul suo Instagram. Al momento, l’ex Miss Italia è molto concentrata sui suo lavoro. Molto apprezzata e amata dai fans che continuano a seguirla e a sostenerla, la Chiabotto vuole pensare unicamente alla carriera. Dopo aver fatto tantissime esperienze, sente che è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Bella, preparata, spigliata e con un carattere allegro e solare, l’ex Miss Italia allontana l’amore sperando di superare la sofferenza per la fine di una lunga storia d’amore e si concentra sul lavoro. Il 2018, dunque, sarà l’anno della consacrazione?

