Cristina Roncalli contro Mariano Catanzaro/ "Il mio ex fidanzato tronista a Uomini e Donne? Un grave errore!"

Cristina Roncalli, l'ex fidanzata di Mariano Catanzaro, nuovo tronista di Uomini e Donne, furiosa: "Maria De Filippi poteva fare una scelta migliore, sono delusa!"

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Mariano Catanzaro e Cristina Roncalli

Tuona Cristina Roncalli contro il suo ex Mariano Catanzaro, che è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Un obiettivo che, secondo la showgirl, il ragazzo campano perseguiva ormai da tempo e che è riuscito finalmente a raggiungere. Intervistata da Il Vicolo delle News, Cristina sbotta: “Penso che non mi sarei mai aspettata una cosa simile, dopo due tentativi a Uomini e Donne andati a male, il terzo come tronista? Maria poteva dare la possibilità a un altro giovane, magari più umile e con meno desiderio di popolarità, che in Mariano é davvero palese”. Per la Rocalli, la scelta di Maria De Filippi e della redazione di Uomini e Donne è quindi molto discutibile e per un motivo ben preciso “L’abbiamo visto a THE LADY di Lory Del Santo, abbiamo visto tutti la pagliacciata alle Iene dove era sdraiato sul lettino di Giacomo Urtis col fondoschiena di fuori, e come se la rideva…secondo voi ha voglia di trovare la fidanzata proprio in tv? Sono amareggiata e delusa dalla redazione, come si fa a scegliere Mariano come tronista quando fa di tutto per apparire?” si chiede la bella Cristina.

MARIANO CATANZARO? "VI SVELO IO COM'È!"

Eppure quando le si chiede se le piacerebbe essere tronista e magari proprio al fianco di Mariano, senza ipocrisia, Cristina risponde "perchè no?". È proprio la showgirl, ex fidanzata di Mariano Catanzaro, a descriverlo: “Mariano é secondo me un ragazzo che è cresciuto molto velocemente, quando ci siamo conosciuti pensavo avesse almeno 10 anni di più, è solare ma molto permaloso. - e ancora aggiunge - È un ragazzo dalle mille scene plateali [...] Che dire, è geloso di ciò che gli appartiene, ha voglia di emergere e pensa sempre che qualcuno voglia prenderlo per i fondelli [..] È prevenuto, diffidente, sa essere però romantico e sa strapparti una risata al momento giusto anche quando sei arrabbiata.Poi, io lo conosco da fidanzata, ciò che dico non è legge, che sia chiaro.” Le sue future corteggiatrici sono avvisate!

