FRANCESCO ARCA E IRENE CAPUANO/ Lei è incinta di un maschietto: "volevo un'altra femmina, ma..."

Francesco Arca e Irene Capuano svelano il sesso del bambino che aspettano e che nascerà nel marzo 2018. Dopo la primogenita Maria Sole è in arrivo un bel maschietto.

30 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Arca e Irene Capuano

Francesco Arca e Irene Capuano sono in attesa del loro secondogenito. La notizia della gravidanza era già arrivata a inizio novembre, quando la futura mamma aveva pubblicato sui social network un messaggio nel quale confermava il lieto evento ai suoi followers: "Mi avete sempre scritto “Ma se vi vengono così bene dovete farne un altro”… beh vi abbiamo preso in parola!". La coppia ha già una bambina di due anni, Maria Sole, e proprio lei ha insistito con i genitori affinché le dessero un fratellino o una sorellina. E secondo le ultime dichiarazioni dell'attore, il bebé in arrivo sarà proprio un maschietto. In una recente intervista rilasciata al settimanale Visto, Arca ha infatti precisato il sesso del nascituro, ammettendo di essere rimasto un po' deluso non appena la notizia gli è stata riportata: "Io volevo un'altra femmina, ma mi divertirò anche con il maschietto".

Maschietto in arrivo per Francesco Arca e Irene Capuano

Francesco Arca e Irene Capuano si frequentano dal 2010, anche se la loro storia in un primo momento è stata protagonista di diversi alti e bassi. A distanza di qualche mese si sono lasciati e hanno preso strade separate (lui si è unito alla modella Anny Centis e alla stilista Anna D'Addario), salvo poi rimettersi insieme nel 2013. Da allora non si sono persi di vista e la nascita di Maria Sole ha confermato la serietà del loro rapporto. Per la primogenita era stato Francesco Arca a scegliere il nome, che secondo lui "lega il mio attaccamento alla religione con la solarità di Irene: è l’unione tra noi due". Per il maschietto, che arriverà a marzo 2018, ancora la scelta è assolutamente top secret ma considerando i trascorsi tra la coppia siamo certi che non si tratterà di un nome scontato.

