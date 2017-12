Federica Panicucci/ Conduce lo show Capodanno su Canale 5 e confessa: "Dopo? Il mio futuro è alla Mediaset"

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Federica Panicucci

«Di solito sveglio gli italiani con mattino 5, stavolta li metto a letto»: è con questo tocco ironico che Federica Panicucci, nel corso dell'intervista rilasciata a Il Giornale, commenta la sua conduzione del Wind Capodanno in Musica. L'evento, che andrà in onda rigorosamente in diretta, vedrà tantissimi ospiti musicali e non solo che sono stati grandi protagonisti del 2017. Dal mattino presto alla notte più lunga dell'anno, Federica Panicucci è pronta e molto emozionata per questa serata. «Per tantissimi motivi. Intanto questa sera arriva alla fine di un anno pazzesco per quanto riguarda gli ascolti di Mattino 5, che sono stati i più alti da 9 anni a questa parte, cioè da quando abbiamo iniziato. - commenta a Il Giornale la conduttrice, che aggiunge - È come se il pubblico ci avesse riscoperto, ed è un segnale che dà grande soddisfazione a tutta la squadra di mattino».

DOPO CAPODANNO? "IL MIO FUTURO È ALLA MEDIASET!"

Al suo fianco, la Panicucci trova Francesco Vecchi, che definisce «Un ottimo professionista». Una serata sicuramente movimentata, che richiede grande concentrazione soprattutto perchè si tratta di una lunga diretta che potrebbe prevedere anche dei cambi di scaletta lampo. Federica però è prontissima: «Negli anni io e la mia squadra in questo senso abbiamo affinato un sesto senso. Mi metto sempre dalla parte del pubblico e degli ascoltatori, cercando di capire, e quindi prevenire, possibili cali d'attenzione. - dichiara - Se ce l'ho io - penso sempre - perché non può averlo anche il telespettatore da casa? Perciò cerchiamo di fare un programma proprio per il pubblico». Ma cosa accadrà dopo la conduzione del Capodanno di Canale 5? Federica Panicucci proseguirà il suo lavoro in Mediaset? «Lavoro per Mediaset da 31 anni, e sto benissimo. Ormai è come se fosse la mia seconda casa».

