Flavio Briatore & Elisabetta Gregoraci si sono lasciati/ La coppia si separa e l'opinione del web si divide

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono lasciati! La coppia si separa ma l'opinione del web si divide: ecco la reazione dei fan della coppia alla rottura.

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha ufficializzato la separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci con tanto di foto della coppia, paparazzata appena dopo l'incontro per la firma dei documenti della separazione. Questa sarebbe consensuale e verrebbe dopo un lungo periodo di crisi. E dopo essersi detti addio, Elisabetta sarebbe partita con la sua migliore amica Francesca per Miami, mentre Flavio è partito col figlio per una vacanza in Kenya. Finisce così, quindi, la storia d'amore che tanto ha fatto sognare e discutere tra l'imprenditore e la showgirl. Cerchiamo di capire meglio la situazione di una crisi che sembra avere radici profonde, anche attraverso i commenti dei tanti follower che hanno ipotizzato vari scenari.

BRIATORE E LA GREGORACI SI DIVIDONO, UNA NOTIZIA CHE "NON SORPRENDE": LA REAZIONE DEI FAN

Per molti la storia sarebbe finita già mesi fa ma probabilmente per il figlio, Nathan Falco, i due hanno sempre smentito e tentato di ricomporre la famiglia. Situazione possibile visto che il bene del figlio è sempre stato l'aspetto primario per la coppia. Sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci tanti i commenti e le reazioni dei fan, dispiaciuti fortemente di questa rottura: "Era gia' scritto da tempo ci hai sempre smentito..secondo me era cosi gia' da prima un bel po' di sacrificio ma di sicuro ora avrai la rivincita e un bel po' di soldi". "Sono profondamente dispiaciuta per quello che ho letto in Internet...eravate una coppia meravigliosa e spero solo che possiate tornare a stare insieme ritrovandovi...ti sono vicina". E ancora si legge "Ely comunque è stato un amore Bellissimo mi avete fatto sognare in questi anni....siete il top e avete un figlio Top!" Tanto dispiacere quindi tra i fan che non hanno preso benissimo questo finale anche se molti già avevano il sentore che il giocattolo si fosse rotto.

