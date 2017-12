GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI / Uomini e donne, ecco la sorpresa che imbarazza il cavaliere (Trono Over)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati ancora protagonisti dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne. Ecco la dichiarazione della dama e del cavaliere.

30 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

L'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, effettuata ieri 29 dicembre, ha concesso ampio spazio ad una sorpresa organizzata da Gemma Galgani per Giorgio Manetti, l'ex coppia ormai tornata sulla cresta dell'onda del dating show. Di ritorno dal suo viaggio in Egitto, la dama torinese ha deciso di organizzare una sorpresa per il fiorentino con il quale in passato aveva avuto una relazione. Per questo, in accordo con la redazione della trasmissione, ha allestito il camerino di Giorgio Manetti, portandovi vestiti, oggetti tipici e soprattutto un biglietto nel quale gli ha chiesto la restituzione di un pigiama. Tale idea, mostrata nel corso della registrazione, ha comprensibilmente sorpreso il cavaliere, rimasto imbarazzato davanti ad un simile pensiero. Maria De Filippi ha quindi chiamato al centro dello studio la coppia, cercando di capire quale fosse il pensiero di entrambi. Ma se Giorgio ha visibilmente dimostrato un certo imbarazzo per quanto accaduto, Gemma ha preferito la via dell'ironia, ammettendo che questa sorpresa non ha per lei alcuna aspettativa, almeno nell'immediato.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti: la reazione di Tina Cipollari

La sorpresa organizzata da Gamma Galgani ha trovato fin da subito la divertita reazione di Tina Cipollari che ha deciso di preparare qualcosa di analogo, anche se in versione ironica. Vestita da mummia, la bionda opinionista ha allestito una sorpresa simile in un altro camerino e si è presentata al cospetto del suo cavaliere... niente meno che Gianni Sperti con tanto di parrucca grigia. Una scelta la sua, che Gemma ha deciso di cogliere con la giusta ironia. Lei stessa ha infatti preferito scherzare su quanto preparato da Tina, paragonando se stessa alle mummie egiziane e complimentandosi con Gianni per il suo nuovo look (con la somiglianza a Giorgio Manetti). Alla fine del confronto con Giorgio, quest'ultimo ha invitato la torinese a ballare, chiedendole di scegliere la canzone di sottofondo. Gemma ha quindi optato per 'Se telefonando', il brano a lei caro scritto da Maurizio Costanzo e cantato da Mina.

