GIANNI MORANDI/ E Umberto Tozzi, l'amico con cui ha vinto un Festival di Sanremo (40 anni che Ti Amo)

Gianni Morandi, con Umberto Tozzi sul palco di "40 anni che Ti Amo" (30 dicembre). A 73 anni il cantante di Monghidoro sulla scena col suo nuovo album "D'amore d'autore"

30 dicembre 2017 Fabio Belli

Gianni Morandi e la moglie anna

Ci sarà anche Gianni Morandi nello speciale “40 anni che Ti Amo” dedicato alla carriera di Umberto Tozzi e ai 40 anni del suo più grande successo, “Ti Amo”, appunto. Gianni Morandi salirà sul palco per omaggiare il collega con il quale ha vissuto in parallelo una lunghissima carriera e con cui soprattutto, non bisogna dimenticarlo, nel 1987 ha vinto una storica edizione del Festival di Sanremo con “Si può dare di più”. Ma per Gianni Morandi il passaggio sul palco della grande festa per Umberto Tozzi è solo un momento per chiudere un 2017 pieno di soddisfazioni, dal successo riscosso dalla fiction “L’Isola di Pietro” che l’ha visto protagonista all’uscita, a 73 anni, del suo nuovo album “D’amore d’autore”, per il quale ha avuto brani scritti da grandi cantautori della uova generazione come Luciano Ligabue, Ivano Fossati, Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Elisa, Levante, Giuliano Sangiorgi e Ermal Meta.

GIANNI MORANDI E IL RAPPORTO CON SANGIORGI, LEVANTE, ERMAL META

In una recente intervista a RadioNorba, Morandi ha raccontato la gestazione del suo nuovo album: “Giuliano Sangiorgi mi aveva mandato un’altra canzone, diversa da quella che poi ho cantato, che non riuscivo a cantare. Allora gli ho chiesto una canzone d’amore e mi ha dato “che meraviglia sei”, scritta per una donna e che io dedico alla mia Anna! “Mediterraneo” è il pezzo che ho fatto più fatica a far mio, perché Levante scrive in un modo che per lei è naturale, ma per me un po’ meno. Conoscevo anche Ermal Meta e lo avevo visto fin dai tempi in cui era voce della band La fame di Camilla, poi sono andato a vederlo in concerto a Bologna e gli ho chiesto la canzone per il disco. Lui ha una vocalità straordinaria ed è assolutamente padrone della scena quando si esibisce e ha scritto per me “un solo abbraccio”. Anche sulla carriera d’attore Morandi ha le idee chiare: “Ho interpretato un pediatra, se volete ora posso visitare i vostri figli! E’ stato molto bello tornare sul set dopo venti anni, si farà la seconda serie ma ora ho voglia di concentrarmi sul canto.”

© Riproduzione Riservata.