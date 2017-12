GOMORRA, LA SERIE/ Anticipazioni ultima puntata: scontro a fuoco tra Ciro e Genny (Replica, oggi 30 dicembre)

Gomorra, la serie: anticipazioni ultima puntata in onda oggi, sabato 30 dicembre, in prima serata su Rai4. Ultimo scontro tra Genny e Ciro dopo la scoperta del tradimento dell'Immortale.

30 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, sabato 30 dicembre, a partire dalle 21.04, su Rai 4, andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione di Gomorra, la serie di Sky diventata ormai un cult per il pubblico italiano. Sul canale satellitare, la serie interpretata da Marco D’amore e Salvatore Esposito è giunta alla terza stagione L’ultimo episodio di Gomorra 3 ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico per il triste destino di Ciro che, nella prima stagione, muove i fili di tutta la trama. La serie, partita come una scommessa, ha lentamente conquistato i telespettatori al punto che la Rai ha deciso di trasmettere in chiaro gli episodi delle prime stagioni. Da sabato 6 gennaio, infatti, sempre su Rai4, andranno in onda gli episodi della seconda stagione. In Gomorra 1, Ciro comincia lentamente a scoprire la sua vera identità e ad intrecciare la propria vita con Genny Savastano, figlio del boss Pietro Savastano e della moglie Immacolata Savastano, detta Donna Imma. Nella penultima puntata, Ciro ha ucciso la fidanzata di Daniele fingendo di non essere lui il colpevole e inasprendo così lo scontro tra le due fazioni. Nel momento in cui Genny incaricherà Ciro di trovare l’assassino del giovane, gli accordi con Salvatore Conte rischiano di saltare. Cosa succederà, dunque, a Ciro l’immortale che si è sempre diviso tra il senso del dovere verso i Savastano e la voglia di fare tutto da solo conquistando il potere del clan?

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Gomorra, intitolato “100 modi per uccidere” è il giorno del funerale di Daniele. Davanti alla chiesa, ci sono tutti i giovani affiliati del clan Savastano che intonano inni in onore del defunto. Genny convoca una riunione tra i vecchi e i giovani membri del clan. Genny è convinto che Salvatore Conte debba essere punito per aver ucciso un membro del clan Savastano. I più giovani sono d’accordo mentre i membri anziani abbandonano la riunione. Ciro riesce a convincere Genny che Zecchinetta possa aver fatto il doppio gioco. Il giovane Savastano ordina così alle giovani leve di far confessare Zecchinetta e poi ucciderlo. La morte di Zecchinetta convince i vecchi membri che Genny non sia in grado di gestire il clan. Ciro, così, consiglia a Genny di chiedere consiglio al padre. Quando il giovane Savastano va in carcere a trovare Don Pietro si ritrova di fronte un uomo molto diverso da quello che ricordava. Su consiglio della madre Donna Imma, Genny non parla con nessuno delle condizioni del padre e riferisce che il boss ha ordinato di schierarsi tutti contro Salvatore Conte. I membri più anziani, però, non gli credono e Ciro ne approfitta per dare inizio ad una scissione. Imma, consapevole che il tradimento di Ciro potrebbe costare la vita a Genny, chiede un incontro a Ciro. I due si vedono in un bar. Quando Ciro e Imma escono dal locale, Imma e Marina vengono ammazzate. Ciro, invece, propone un’alleanza a Salvatore Conte. Nel secondo episodio intitolato “Gli immortali”, Genny, mentre prende gli oggetti per vestire la salma della madre, trova all’interno della sua borsetta la prova del tradimento di Ciro. Durante il funerale di Donna Imma, Ciro si rende conto che Genny lo ha scoperto. Decide così di fuggire trascinando via la moglie e la figlia che si accingevano a porgere le loro condoglianze a Genny. Ciro e Genny sono i protagonisti di uno scontro a fuoco: molti proiettili partono colpendo uno dei due. Cosa succederà? Genny Savastano morirà per mano di Ciro l’immortale?

