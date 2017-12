Gangs of New York/ Su Rai 3 in onda il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio (oggi, 30 dicembre 2017)

Gangs of New York, in onda su Rai Tre il film con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Liam Neeson. La pellicola è stata diretta da Martin Scorsese. (oggi, 30 dicembre 2017)

30 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Gangs of New York in onda su Rai Tre

Gangs of New York è il film drammatico e storico che sarà trasmesso oggi, sabato 30 dicembre 2017, dalle 20.30, su Rai 3. Con la regia del grande Martin Scorsese, il cast è composto da alcune delle più grandi eccellenze del cinema statunitense, come Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Jim Broadbent, John C. Reilly, Henry Thomas e Liam Neeson. L'intera trama, ambientata intorno al 1861, prende spunto da un trattato risalente al 1920 che tracciava il punto della situazione sulle bande criminali presenti nel XIX secolo a Five Points, uno dei quartieri più degradati e malfamati di New York. Il progetto di Gangs of New York rimase in stand by per oltre trent'anni e riuscì a vedere la luce solo nel 1999.

LA TRAMA DEL FILM CON LEONARDO DICAPRIO

Nel bel mezzo della Guerra civile americana, nel quartiere newyorkese di Five Points, imperversa lo scontro tra due gang rivali, capeggiate da Padre Vallon e William Cutting. Lo scontro finale decreta la definitiva vittoria della fazione dei nativi (guidata da William) che finalmente riescono a conquistare il completo controllo del quartiere. Dopo aver ucciso il suo acerrimo nemico Vallon, William decide di far crescere il figlio del suo avversario (il piccolo Amsterdam) all'interno di un riformatorio. Trascorsi sedici anni, Amsterdam torna a Five Point guidato dal desiderio di vendetta contro William. Quest'ultimo è ormai diventato il capo indiscusso del quartiere, amato e rispettato da tutti. Il giovane Vallon, approfittando del fatto che Cutting non conosce la sua vera identità, si intrufola tra la le fila dei nativi e, col tempo, si affeziona al suo nemico. Anche Cutting inizia a nutrire profondi sentimenti di stima e protezione per il ragazzo, che nel frattempo si innamora di Jenny, giovane ladruncola alle dipendenze di Cutting. Intanto Amsterdam elabora in gran segreto al suo piano di vendetta ma viene tradito da Johnny, suo rivale in amore, che svela la sua identità a Cutting. Quest'ultimo non uccide il giovane ma ne marchia il volto in senso di disprezzo. Alcuni mesi dopo Amsterdam decide di cambiare tattica, abbandonando la violenza, alleandosi con il sindaco di New York e ricostituendo la banda un tempo guidata da suo padre.

