IL RAGAZZO INVISIBILE/ Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio insieme nel film su Rai1 (30 dicembre)

Su Rai 1 va in onda questa sera in prima serata il fllm Il ragazzo invisibile. La trama e il cast della pellicola diretta da Gabriele Salvatores, con Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio

30 dicembre 2017 Susanna Sala

il ragazzo invisibile, questa sera su Rai1

LA REGIA DI GABRIELE SALVATORES

Il ragazzo invisibile è il film comico fantasy che andrà in onda sabato 30 dicembre, alle 21.25 su Rai 1. Con la regia di Gabriele Salvadores, la pellicola è stata interpretata da Ludovico Girardello, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Noa Zatta, Christo Jivkov e Ksenia Rappoport. Gran parte della colonna sonora del film è stata curata dal grande compositore e direttore d'orchestra Ezio Bosso, uno degli artisti italiani più stimati ed amati all'estero. Sia il pubblico che la critica hanno premiato l'opera diretta da Gabriele Salvadores che si è aggiudicata un David di Donatello, due Nastri d'Argento ed un Ciak d'oro. Valeria Golino, che nel film veste i panni di Giovanna Silenzi, è una delle attrici italiani più amate negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi nomi del cinema italiano ed internazionale come Quentin Tarantino, Sena Penn, Tom Cruise e Lina Wertmüller.

IL RAGAZZO INVISIBILE, LA TRAMA

Michele è un adolescente triestino molto timido che fatica a fare amicizia ed a creare relazioni con i suoi coetanei. I suoi compagni di classe lo deridono continuamente, creando in Michele profonde sofferenze emotive. Una sera, in occasione di una party di Halloween, il giovane decide di indossare un costume acquistato per pochi spicci in un negozio di abbigliamento cinese. Con sua grande sorpresa, Michele scopre di aver acquisito il dono dell'invisibilità. E così inizia a sfruttare la sua nuova capacità per vendicarsi dei suoi compagni di classe e per nascondersi all'interno degli spogliatoi femminili dove, per qualche strano motivo, torna ad essere visibile venendo così etichettato come maniaco dalle ragazze della sua scuola. Mentre tre compagni di classe di Michele spariscono nel nulla (compresa Stella, la ragazza di cui Michele è innamorato), il giovane scopre di essere stato adottato. I suoi genitori erano in realtà dotati di poteri sopranaturali, proprio come lui, e che il mantello dell'invisibilità è un dono di suo padre. Grazie all'aiuto di Ivan riuscirà a raggiungere la base segreta in cui è rinchiusa Stella ed salvare la sua amata. Michele diventa così un vero e proprio eroe ma, nel tentativo di salvaguardarlo, suo padre cancella la memoria di chiunque sia entrato a conoscenza dei suoi poteri.

© Riproduzione Riservata.