IL SEGRETO / Oggi 30 dicembre non va in onda. Ecco le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio

Anticipazioni Il Segreto dal 2 al 6 gennaio 2017: oggi la telenovela spagnola non va in onda, tornerà il prossimo martedì con nuovi incredibili colpi di scena.

30 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Non giungono buone notizie per i telespettatori de Il Segreto che oggi non seguiranno una nuova puntata della loro telenovela preferita. Proprio come accadrà per Una Vita, il programma sarà sospeso e la stessa sorte verrà riservata anche lunedì 1° gennaio. Per seguire le vicende di Puente Viejo e di tutti i suoi complicati abitanti sarà quindi necessario attendere fino al 2 dello stesso mese, quando Il Segreto tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 15:30. Nel corso delle trame della prossima settimana si ripartirà dalla terribile scoperta di Beatriz che non avrà però nessuna intenzione di rassegnarsi a perdere Matias. La giovane avrà modo di rivedere il suo ex fidanzato al quale chiederà esplicitamente di non arrivare fino in fondo, rinunciando a sposare Marcela. I dubbi del ragazzo non faranno altro che alimentare le speranze della figlia di Hernando, più che mai convinta che alla fine tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Il Segreto: Don Gaspar incastra Severo?

Ma la trama de Il Segreto che maggiormente sta scatenando la curiosità dei suoi telespettatori è quella relativa alle misteriose presenze alla Miel Amarga. Cristobal ha fatto ritorno a Puente Viejo insieme a Don Gaspar, un sacerdote esorcista da lui chiamato in causa per scoprire se il monaco sia davvero un fantasma. Ma il nuovo arrivato non ci metterà molto a capire che qualcosa di strano sta accadendo nei sotterranei della tenuta. Dopo avere ritrovato un abito utilizzato proprio dal misterioso monaco oltre che un macchinario usato per riproporre il pianto di un bambino, Don Gaspar ordinerà di distruggere alcuni muri dei sotterranei della Miel Amarga e ordinerà che nessuno esca dalla casa. A Carmelo sarà quindi proibito qualsiasi movimento mentre Severo, che da tempi si nascondeva nelle cantine della sua tenuta per terrorizzare Garrigues, farà appena in tempo a fuggire e a rivolgersi alla sua complice in questa vicenda: Donna Francisca!

