Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e concorrenti: in forse Giucas Casella e Brigitte Nielsen

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e concorrenti: la prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino andrà in onda il 22 gennaio, il cast ancora in bilico.

30 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi

Il countdown per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2018 è ufficialmente partita. La prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda lunedì 22 gennaio. Nello studio di Milano, accanto alla conduttrice, ci saranno diversi opinionisti che si daranno il cambio nel corso delle varie puntate. Tra gli opinionisti ci dovrebbe essere anche Mara Venier che ha già ricoperto tale ruolo in passato ottenendo grandissimo successo. Dall’Honduras, invece, a raccontare le vicende dei naufraghi e a gestire i capricci di tutti ci sarà Stefano De Martino che, per tuffarsi in questa nuova avventura, ha lasciato momentaneamente Amici. Mediaset, dopo aver ottenuto molto successo con la seconda edizione del Grande Fratello Vip, per il 2018, punta tutto sull’Isola dei Famosi. La speranza è che i naufraghi riescano a portare a casa gli stessi ascolti degli inquilini più famosi d’Italia. Per riuscire nell’intento, la produzione sta cercando di mettere su un cast in cui ci sia un confronto generazionale così come è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

GIUCAS CASELLA E BRIGITTE NIELSEN IN BILICO

Il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2018 non è stato ancora annunciato. Sul web, però, trapelano tantissimi nomi che dovrebbero essere quasi tutti confermati. Il settimanale Novella 2000 ha così pubblicato una lista dei concorrenti che potrebbe essere quella ufficiale. “Ecco chi 'partirà per l'Isola dei Famosi: l'influencer Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Bianca Atzei, Francesco Monte, la blogger Chiara Nasti, Elettra Lamborghini, Alessia Mancini, Eva Henger, Giovanni Ciacci, poi, ci dà anche i nomi della regista Ludovica Di Benedetto, Francesca Cipriani, Fabrizio Bracconeri, Craig Warwick, Kaspar Capparoni, Gigi Mastrangelo e Corrado Tedeschi. In forse, Giucas Casella e Brigitte Nielsen”. Saranno, dunque, questi i naufraghi della nuova edizione dell’Isola?

