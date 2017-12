L' INCREDIBILE CASO BABBO NATALE/ Dean Cain interpreta uno sceriffo nel film su Canale 5 (30 dicembre)

L'incredibile caso di Babbo natale va in onda questo pomeriggio su Canale 5. La trama e il cast del film interpretato da Dean Cain, attore di Lois & Clark e Beverly Hills 90210

30 dicembre 2017 Susanna Sala

L'incredibile caso di Babbo natale, Canale 5

NEL CAST L’ATTORE CHE HA INTERPRETATO SUPERMAN

L'incredibile caso di Babbo Natale è un bel film a spirito natalizio prodotto grazie a una collaborazione canadese e americana. Il lavoro cinematografico che ha visto la luce nel 2013 è stato diretto dal bravo Brian Skiba, un vero maestro del genere. La pellicola, il cui titolo originale è Defending Santa, è ascrivibile al genere delle commedie sentimentali e va in onda su Canale Cinque il 30 dicembre alle 16.40. Ottimo il cast di attori tra di essi spicca senza dubbio Dean Cain che interpreta l’attore principale, quella dello sceriffo Scott Hanson, buona anche le interpretazioni di Jud Tylor, Bill Lewis e Cooper Barnes. Il film che è stato prodotto dalla Universal Pictures ed ha visto la distribuzione in Italia curata dalla Distribution 01.

L'INCREDIBILE CASO BABBO NATALE, LA TRAMA

La trama si basa sulla vita di uno sceriffo, Scott Hanson, che vive in una piccola contea americana nella quale è ubicata una famosa località sciistica. L’uomo, grazie al suo aspetto fisico e al suo carattere, fa puntualmente innamorare le proprie concittadine, riuscendo a gestire la giustizia in maniera equa. La vigilia di Natale arriva però una chiamata d’emergenza che cambierà la sua vita. Scott si reca immediatamente nel luogo dove un automobilista dovrebbe essere rimasto in panne, qui trova niente di meno che Babbo Natale. L'uomo in rosso dorme beatamente tra gli alberi innevati e lo sceriffo si ritrova cosi a dialogare con lui, non prima di salvarlo dal congelamento sicuro, viste le basse. Santa Klaus confessa all’uomo di legge come fino a un anno prima era stato in coma a causa di un incidente, al suo risveglio si è ritrovato accusato di un crimine che non aveva mai commesso e per questo non gli è rimasto che scappare, lasciando però i bambini senza doni natalizi. Scott prova a riportarlo sulle vie della ragione e lo convince a sottoporsi a un processo davanti a una giuria locale. Qui Babbo Natale grazie alla sua innegabile simpatia riesce a provare la sua identità e cosa più importante riesce a instillare nuovamente lo spirito natalizio ai locali, una popolazione che non credeva alle tradizioni natalizie ma che grazie all’intervento dello sceriffo dovrà ricredersi.

© Riproduzione Riservata.