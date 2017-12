LA STRADA SENZA TASSE/ Più di un esperimento televisivo (ultima puntata)

Ultima puntata per La strada senza tasse, il docu-reality in onda nell'access prime time di Rai 3. L'esperimento si conclude in prima serata con i risultati del referendum consultivo.

30 dicembre 2017 Rossella Pastore

Flavio Insinna conduce La strada senza tasse

È giunto al termine l'esperimento televisivo, sociale e politico de La strada senza tasse, un docu-reality dal gusto nazionalpopolare e anche un po' nazionalcomunista. Perché i temi messi sulla piazza – anzi, su una via del centro storico di Eboli – non sono poi troppo lontani da quelli cari alla rete. L'intento (non) dichiarato è quello di conciliare le teorie marxiste con ideologie nazionalistiche e indipendentistiche, il tutto in via sperimentale perché faciamus experimentum in corpore vili. D'altronde è notorio: a Eboli, persino Cristo preferì fermarsi; e no, non si dica che è banale. La puntata ha inizio con la solita tiritera di Flavio Insinna. La sua premessa è una sorta di "istruzioni per l'uso" o bugiardino, che mette ben in chiaro controindicazioni, modalità e frequenza di somministrazione. Questa sera, in particolare, si va in onda in prima serata. E gli effetti indesiderati? Tutti quelli derivanti da una forma autarchica di governo, tanto per persuadere i disamorati che "le istituzioni servono", e grazie tante. Si è citata l'autarchia, da non confondere con l'anarchia: autogoverno sì, autodisciplina no.

Gettate le premesse del programma (non di partito), è il momento di raccogliere le prime impressioni. Altro che Grande Fratello: il confessionale della Strada è tra i più infidi del piccolo schermo. Scopriamo così che gli inquilini sono fannulloni, disonesti e spesso e volentieri noncuranti rispetto alle regole. L'incombenza maggiore riguarda i rifiuti: "Li abbiamo caricati su un Apecar, per poi depositarli su un grosso piazzale fuori comune". Tutto okay, fin quando Insinna non li condanna al pagamento di una sanzione. Bella svolta, per Flavio: da conduttore a giudice. Il secondo problema parrebbe proprio quello della scuola, e in particolare di una serie di licenze elementari conseguite indebitamente. Difficile dire quanto denaro resti dopo le multe, dal momento che a tutti i residenti è estraneo il concetto di sottrazione. A metà puntata, a qualcuno viene in mente di indire delle elezioni. Ecco dunque le candidature, e con esse le immancabili illazioni: c'è sicuramente qualcuno che vuol fare lo stratega. Ragazzi, non siamo né sul ring né in Parlamento: non è il caso di farsi la pelle. Con le elezioni è venuto meno anche il presupposto fondamentale: è vero, di un leader non si può proprio fare a meno.

