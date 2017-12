La famiglia di Meghan Markle vs il principe Harry/ Dopo Samantha arriva l'attacco del fratellastro Thomas

La famiglia di Meghan Markle contro il principe Harry! Dopo le due parole della sorellastra Samantha, arriva anche l'attacco del fratellastro Thomas Markle Jr.

30 dicembre 2017 Anna Montesano

Principe Harry e Meghan Markle

Continua a sollevare polemiche la frase detta dal principe Harry qualche giorno fa, quando parlando della sua futura moglie Meghan Markle ha dichiarato che la donna ha trovato a Sandringham un Natale con la famiglia che in passato non aveva mai avuto. Frase che in primis ha trovato la stoccata furiosa della sorellastra di Meghan, Samantha (le due hanno in comune il papà), che su Twitter ha risposto al principe d'Inghilterra «A dire il vero ha una famiglia molto grande che è sempre stata lì per lei - per poi aggiungere - La nostra era una famiglia normale e quando papà e Dora (la mamma di Meghan, ndr) divorziarono, facemmo tutto il possibile affinché lei sentisse di avere due case. Nessuno è stato allontanato, è lei a essere sempre troppo impegnata».

Thomas Markle Jr. risponde al principe Harry

Più pacata ma non certo meno piccata la risposta del fratellastro di Meghan, Thomas Markle Jr., che ha parlato in una video intervista al Daily Mail. Queste le sue dichiarazioni in merito alle parole di Harry Windsor: «È stato un po’ scioccante perché Meghan ha avuto una splendida infanzia. Crescendo ha avuto molte persone intorno specialmente a Natale e durante le vacanze. Ha passato il Natale da me, da sua madre e da nostro padre». Ha così aggiunto di non comprendere il motivo delle parole del principe e di esserne anzi rimasto, così come Samantha Markle, abbastanza perplesso: «Mio padre è sempre stato sostegno per tutti e le feste sono sempre state importanti per lui. A Meghan non ha mai fatto mancare nulla». Arriverà la risposta della futura principessa?

© Riproduzione Riservata.