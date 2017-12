Le 5 leggende / Il film d'animazione della Dreamworks in onda su Italia 1 (oggi, 30 dicembre 2017)

Le 5 leggende, il film d'animazione della Dreamworks in onda in prima serata su Italia 1. La regia è affidata a Peter Ramsey con Jude Law tra i doppiatori. (oggi, 30 dicembre 2017)

30 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Le 5 leggende su Italia 1

Le 5 leggende è il film d'animazione che Italia 1 trasmetterà nel corso della prima serata di sabato 30 dicembre 2017, a partire dalle 21.10. La pellicola è stata diretta nel 2012 da Peter Ramsey noto per aver curato la regia di Mostri contro alieni - Zucche mutanti venute dallo spazio nel 2009. La trama del film è totalmente ispirata ai romanzi William Joyce, scrittore americano vincitore di un Premio Oscar nel 2012 grazie a The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, cortometraggio ispirato ad uno dei suoi racconti. Nella versione originale i personaggi originali del film sono stati doppiati da Chris Pine, Alec Baldwin, Jude Law, Hugh Jackman, Isla Fisher e Dakota Goyo. La pellicola ha entusiasmato pubblico e critica, aggiudicandosi innumerevoli premi e nomination autorevoli come International Film Music Critics Award e due premi agli Annie Award.

LA TRAMA DEL FILM DELLA DREAMWORKS

Jack Frost, un ragazzino inglese, dopo la sua morte si trasforma magicamente nello spirito dell'inverno. Con suo grande disappunto, però, nessun umano è in grado di vederlo. Passano tre secoli e la narrazione di sposta al Polo Nord, dove Santa Claus scorge una figura sinistra avvolgere il Globo, l'apparecchiatura che serve a mostrare tutti i bimbi del mondo che credono nei Guardiani. Terrorizzato da quanto accaduto, Babbo Natale decide di chiamare a rapporto gli altri Guardini che però appaiono titubanti e scettici circa la possibilità di un ritorno dell'Uomo nero, entità maligna che diversi secoli prima venne annientata con successo. Poco dopo interviene nella discussione l'Uomo della Luna, che suggerisce di nominare un nuovo Guardiani, Jack Frost. Quest'ultimo, che nonostante i tre secoli trascorsi dalla sua morte è rimasto un ragazzino vispo e pestifero, non ha intenzione di diventare un Guardiano, spaventato dalle responsabilità che ne deriverebbero. Nel frattempo L'uomo nero, Pitch Black, fa irruzione nel castello della Fata dei denti rapendo le fatine e rubando i dentini appartenenti a tutti i bambini del mondo. Questi ultimi contengono i ricordi dei bimbi, compresi quelli di Jack Frost. Il ragazzino tramutatosi nello spirito dell'inverno decide così di aiutare i guardiani a fermare Pitch Black, intenzionato più che mai a trovare anche i suoi ricordi per scoprire la sua vera identità.

